Coronavirus : le «vaccidrive» de Villepinte tourne à plein régime

Ouvert depuis vendredi à Villepinte (93), le tout premier «vaccidrive» francilien – le deuxième en France – a déjà montré son efficacité et tourne désormais à plein régime. Une réussite soulignée ce lundi 24 mai par le directeur de l'ARS Ile-de-France.

«J'avais tort d'hésiter», a même confié Aurélien Rousseau, le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France, obligé d'admettre que ce «vaccidrive» installé vendredi sur le parking du Parc des exposition de Villepinte (93) était une bonne idée.

Un moyen rapide et efficace de vacciner le plus grand nombre. Samedi 22 mai, «plus de 800 personnes» y ont été vaccinées, sans même sortir de leur voiture. Hier, dimanche 23 mai, pas moins de 1.249 vaccinations y ont été réalisées. Des chiffres «impressionnants», se félicite Aurélien Rousseau.

1249 vaccinations au « Vaccidrive » de Villepinte aujourd’hui. Hier plus de 800... impressionnant! Et une confession: j’ai été un peu sceptique au début. J’avais tort d’hésiter. Les équipes de la @cpam93 et de la DD 93 de l’@ARS_IDF ont eu sacrément raison de pousser. C’est dit ! pic.twitter.com/Wfr1ThPogv — Aurélien Rousseau (@aur_rousseau) May 23, 2021

une vaccination en 3 temps

Un concept qui a séduit le plus grand nombre, car dès l'ouverture de celui-ci, 100 personnes avaient déjà été vaccinées en à peine une heure. Et le principe est simple : il suffit de se présenter en voiture à l'entrée du parking de Parc des expositions de Villepinte, géré par VIParis. Là, 8 files dédiées à la vaccination ont été ouvertes.

La vaccination y a été imaginée en 3 temps. Soit 3 arrêts différents. Le premier sert à remplir le formulaire, le deuxième correspond au moment de la vaccination en elle-même et le troisième et dernier «stand» permet au vacciné d'attendre 15 minutes, le temps de vérifier que le vaccin ne procure aucun effet secondaire. En cas de problème, il faut klaxonner.

Ouvert jusqu'à fin août

Mis en place par l'ARS Ile-de-France et la Caisse primaire d'assurance maladie, ce centre est ouvert à tous du mardi au dimanche de 10h à 19h, sans rendez-vous. Tout le monde y est donc éligible, publics prioritaires mais aussi non prioritaires. Et ce, jusqu'à la fin du mois d'août.

Près de 800 doses Pfizer/BioNTech devaient y être disponibles chaque jour, mais devant un tel succès, l'ARS et la CPAM ont décidé de «monter en puissance» et sont déjà prêts à atteindre 1.300 vaccinations par jour. Par contre, les délais d'attente sont importants, et il faut compter environ 1h pour se faire vacciner contre 35 minutes prévues initialement.

A noter enfin que les personnes n'ayant pas de voitures, mais une moto, un scooter ou même un vélo, peuvent également venir se faire vacciner au «vaccidrive». A la différence qu'elles seront prises en charge assises, dans un barnum.