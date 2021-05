DIRECT - Coronavirus : au moins 115.000 professionnels de santé sont morts du Covid-19 dans le monde

La France continue de retrouver une partie de ses loisirs et un peu de liberté, sur fond de recul de l'épidémie. Le couvre-feu est désormais repoussé à 21h et les principaux indicateurs de l'épidémie poursuivent lentement leur baisse. Suivez l'évolution de la situation en direct.

12h14

Le directeur général de l'OMS a déploré lundi qu'un "petit groupe de pays" accaparent les vaccins contre le Covid, et réclamé qu'"au moins 10% de la population de chaque pays" puissent être vaccinés d'ici septembre.

"Plus de 75% de tous les vaccins ont été administrés dans seulement 10 pays", a ainsi affirmé le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, à l'ouverture de la réunion annuelle des membres de l'agence sanitaire des Nations unies.

12h02

Au moins 115.000 professionnels de la santé ont été emportés par le Covid-19, a indiqué lundi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

"Nombreux sont ceux qui ont eux-mêmes été infectés et, bien que les rapports soient rares, nous estimons qu'au moins 115.000 professionnels de la santé et des soins ont payé le prix ultime au service des autres", a affirmé Tedros Adhanom Ghebreyesus, à l'ouverture de la réunion annuelle des membres de l'organisation.

9h53

Comment prévenir de nouvelles pandémies? Faut-il donner plus de pouvoirs à l'OMS? Comment régler l'accès aux vaccins? C'est pour tenter de répondre à ces questions que les 194 membres de l'agence onusienne se réunissent dès lundi.

Cette 74e Assemblée mondiale de la Santé (du 24 mai au 1er juin) se tient en ligne alors que la communauté internationale s'efforce d'accélérer la vaccination des pays pauvres, très en retard, pour mettre un terme à la pandémie qui fait toujours rage et relancer l'économie mondiale. Outre le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, plusieurs chefs d'Etats, dont le président français Emmanuel Macron, et de gouvernements doivent prendre la parole lundi. Le principal enjeu de cette réunion, qualifiée par le Dr Tedros de "l'une des plus importantes de l'histoire de l'OMS", est la réforme de l'agence et de sa capacité à coordonner la réponse aux crises sanitaires mondiales et prévenir de futures épidémies.

7h18

Le Japon a ouvert lundi ses premiers centres de vaccination de masse contre le coronavirus, afin d'accélérer sa campagne vaccinale dont la lenteur est très critiquée à moins de deux mois désormais des JO de Tokyo (23 juillet-8 août).

Les deux centres mis en place à Tokyo et Osaka (ouest), et gérés par les Forces d'auto-défense nippones, seront chargés d'administrer quotidiennement des milliers de doses de vaccins à des personnes âgées de 65 ans et plus. Tout juste 2% des quelque 125 millions d'habitants de l'Archipel ont pour l'heure reçu les deux doses de vaccin, contre 40% aux Etats-Unis ou 15% en France. Les critiques sont de plus en plus fortes face à cette lenteur, expliquée en partie par des règles médicales strictes et des lourdeurs bureaucratiques, alors qu'une partie du pays est sous état d'urgence face à une quatrième vague du Covid-19.

6h02

L'Inde a franchi la barre des 300.000 décès dus au coronavirus, devenant le troisième pays au monde à atteindre ce chiffre, derrière les Etats-Unis et le Brésil, alors que la pandémie continue de faire rage dans ce vaste pays de 1,3 milliard d'habitants. Selon le ministère de la Santé, le nombre total de décès s'élève à 303.720, dont 50.000 en un peu moins de deux semaines, et le nombre cumulé de contaminations a dépassé les 26,7 millions.

05h45

Le nombre de malades du Covid-19 dans les hôpitaux français continue à diminuer, y compris dans les services de réanimation, selon les données publiées dimanche par Santé publique France.

Les hôpitaux de l'Hexagone accueillent actuellement 19.720 malades du Covid-19 (contre 19.765 la veille), dont 324 admis ces dernières 24 heures. Ce chiffre était passé samedi sous les 20.000, pour la première fois depuis le 27 octobre dernier. Dans les services de soins critiques, qui abritent les malades les plus gravement atteints, on comptait 3.515 patients (contre 3.544 la veille), dont 73 récemment admis (115 la veille). Ce chiffre s'était maintenu aux alentours de 5.900 à 6.000 lors de la deuxième quinzaine d'avril, soit le pic de la troisième vague, avant de redescendre nettement depuis début mai. 70 personnes sont décédées de cette maladie à l'hôpital (89 selon les données publiées samedi), le bilan total dépassant les 108.500 décès depuis le début de l'épidémie, début 2020.