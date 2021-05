Echecs : à 14 ans, il devient le plus jeune Grand maître international français

Il paraît qu'«aux âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre des années». L'histoire de Marc'Andria Maurizzi est de celles qui semblent donner raison à Pierre Corneille. A 14 ans seulement, ce Corse est devenu le plus jeune Grand maître international d'échecs français.

Cette distinction est la plus prestigieuse qu'un joueur d'échecs puisse obtenir, en dehors du titre de champion du monde. Jusqu'ici, le record était détenu par Etienne Bacrot, 14 ans et deux mois au moment de son sacre, contre 14 ans et cinq jours pour Marc'Andria Maurizzi.

Le jeune Corse a décroché ce précieux titre lors du tournoi des Grands maîtres de Chartres (Eure-et-Loir), du 17 au 21 mai. Il s'est imposé avec 6,5 points sur 9, réalisant au passage sa troisième norme de Grand maître international, synonyme de titre.

Marc'Andria Maurizzi joue aux échecs depuis l'âge de 7 ans et n'a jamais cessé de briller depuis. Champion d'Europe à 10 ans, il a également été le plus jeune de la discipline à être sélectionné dans une équipe nationale adulte... à l'âge de 12 ans.

Interrogé par RFI, le président du club d'échecs de Chartres, témoin de l'exploit, a salué les efforts du jeune homme, se projetant déjà pour la suite : «il va falloir cibler plusieurs tournois, des matchs contre des grands champions, pour lui donner de l'expérience».

Un programme pour lequel Marc'Andria Maurizzi semble prêt. Avec modestie, le petit prodige des échecs confie à France 3 sa recette, toute simple, vers la réussite : «essayer de ne pas se mettre trop de pression» et, avant tout, «s'amuser».