Essonne : une femme tuée à coups de marteau devant son fils

Un meurtre d'une barbarie inouïe. Une femme d'une trentaine d'années a été tuée ce lundi 24 mai au petit matin dans un appartement d'Arpajon (Essonne), a-t-on appris de sources concordantes. La victime a reçu plusieurs coups de marteau à la tête portés par un homme après une dispute.

Une source judiciaire a précisé à CNEWS que la femme, une Erythréenne âgée de 30 ans, est décédée aux environs de 5 h, dans cette commune du sud-francilien située à une quarantaine de kilomètres de Paris.

Cette source a ajouté qu'une autre femme, amie de la victime, était également présente sur les lieux au moment du drame.

Cette dernière a également été blessée à coups de marteau, mais n'est pas décédée. Ses jours ne seraient pas en danger.

Une dispute «à cause du bruit» evoquée

Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux femmes seraient venues «passer le week-end» chez cet homme, âgé lui de 39 ans, et qui vivait seul depuis deux mois dans cet appartement.

La victime aurait demandé à cet individu, lui aussi Erythréen, «de faire moins de bruit». Ce serait pour cette raison que l'homme, fortement alcoolisé, serait devenu furieux jusqu'à s'en prendre à elle, puis à son amie, venue s'interposer. L'enquête doit toutefois encore éclaircir l'objet du différend qui pourrait totalement ne pas être établi.

Son garçon de 11 ans «a assisté à la scène»

Les enfants de la victime, une fillette de 2 ans et demi et un garçon de 11 ans, étaient également sur les lieux et dormaient dans une autre pièce. Les cris de leur mère ont réveillé le garçon qui «a assisté à la scène», a souligné une autre source policière.

Il se pourrait que ce soit lui qui soit allé demander des secours chez les voisins de l'agresseur, réfugié politique en France, en situation régulière, a, de son côté, ajouté la source judiciaire.

Une enquête a été ouverte pour «meurtre» et «tentative de meurtre». Le suspect est actuellement en cellule de dégrisement et sera entendu sous le régime de la garde à vue dès que son état le permettra.

Ce drame a eu lieu le même jour que le meurtre d'une femme de 22 ans, tuée à coups de couteau à Hayange en Moselle. Dans cette autre affaire, le principal suspect du meurtre est le compagnon de la victime. Il restait, à la mi-journée de ce lundi 24 mai, en fuite et activement recherché.