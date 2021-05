Météo : quand le beau temps va-t-il enfin revenir ?

Le week-end de l'Ascension fut maussade et le week-end de la Pentecôte, prévu pour être ensoleillé, s'est pourtant lui aussi distingué par de fortes pluies provoquant un certain agacement. Devant ces cieux capricieux, beaucoup se posent donc la question suivante : quand le beau temps va-t-il (enfin) revenir sur la France ?

Averses, fortes rafales de vent, légères éclaircies puis nouvelles trombes d'eau mêlées à des températures bien fraîches pour la saison... Ceux qui comptaient sur ce nouveau week-end prolongé pour profiter de la réouverture des terrasses en sont pour leurs frais (sans mauvais jeu de mots).

En moyenne, ce sont ainsi 2°C de moins qu'a connu la France depuis le début du mois de mai. Selon les météorologistes, il faut remonter à 2013 pour retrouver trace d'un mois de mai plus frais (-2,3°C).

Et outre les températures, il y a quasiment eu plus du double de pluies qu'en temps normal pour cette période de l'année. L'un dans l'autre, l'ensoleillement souffre aujourd'hui d'un déficit proche de 20 % puisqu'il n'arrive pas à trouver sa place parmi tous les nuages environnants.

Un beau temps (modeste) prévu en fin de semaine

Un bien sombre tableau, en somme, qui fait se demander mais où diable est passé l'anticyclone des Açores ? Cette zone fermée de hautes pressions atmosphériques, connue pour laisser place au beau temps, est en fait coincée au sud de l'Europe entre plusieurs dépressions et peine ainsi à prendre son envol.

Vu du ciel || dépressions visibles sur l'Europe : deux au nord-est (au sud de la péninsule scandinave et vers l'Estonie), la troisième avec son enroulement au large de l'Irlande va nous influencer ces prochains jours.





Satellite METEOSAT11, le 23/05/2021 à 12h00 UTC pic.twitter.com/hReB5aQpCq — Météo-France (@meteofrance) May 23, 2021

Résultat, en ce début de semaine, le temps restera instable et agité. Entre cette journée de lundi et demain mardi, les averses tomberont encore sur une large partie du pays lorsqu'un vent d'ouest soufflera fort sur les régions du nord et de l'ouest, selon Météo-France. Habituellement à l'abri, le sud-est n'échappera pourtant pas non plus au mauvais temps et des précipitations parfois soutenues et orageuses pourront secouer dès ce lundi la Corse, une large partie de l'Occitanie et la Provence. Au niveau des températures, dans l'après-midi, on attend un maximum de 12°C sur la Bretagne, 15°C au nord et à peine 22°C dans le sud, vers Montpellier et Narbonne.

Il faudra attendre mercredi pour que les conditions météo commencent à s'améliorer à mesure que les dépressions s'éloigneront. Les régions du sud renoueront d'ailleurs avec leur réputation puisque c'est par elles que le beau temps devrait inaugurer son retour. On attend 22°C à Perpignan, 20°C en Corse, 21°C à Marseille et jusqu'à 16°C dans l'ouest à La Rochelle.

Plus haut, il faudra encore un peu patienter car les nuages resteront assez nombreux et pourront encore donner des averses. Au nord de la Loire, le mercure devrait ainsi s'échelonner dans l'après-midi de 14°C à Lille, 15°C à Brest et 17°C à Chalon-sur-Saône.

Selon toute vraisemblance, c'est bien jeudi, puis vendredi, que le beau temps devrait plus durablement s'installer, même s'il convient d'être encore prudent quant à la fiabilité de ces prévisions. Néanmoins, si tout va bien, on peut espérer des températures moyennes de 25 à 30°C dans le sud et de 21 à 25°C dans le nord. De quoi profiter certainement des terrasses, le cas échéant.