Nice : saccage à l'intérieur d'une mosquée

Dans la nuit de dimanche à lundi, un individu s’est introduit dans une mosquée située à l’ouest de la ville et a détruit des écrans. Du matériel informatique aurait aussi été dérobé.

Une plainte a été déposée par Mahmoud Benzamia, le recteur de la mosquée En Nour qui a ouvert ses portes en 2016 et qui peut accueillir jusqu’à 800 fidèles. L’auteur présumé des faits aurait été identifié, notamment grâce à l’exploitation d’images de vidéosurveillance.

Ce lundi, l’ancien premier vice-président PS du Conseil régional de PACA et ancien conseiller municipal d’opposition Patrick Allemand a estimé qu’il s’agissait là d’un «acte islamophobe». «J'exprime toute ma solidarité à la communauté musulmane de Nice, a-t-il réagi en condamnant les faits. Comme à chaque période pré-électorale, les actes islamophobes se multiplient en France. On sait très bien à qui profite ce genre de provocations».

Pendant plusieurs années, le maire de Nice Christian Estrosi s’est opposé à l’ouverture de la mosquée En Nour, mettant en cause le financement et plus largement, l'origine des fonds de ce lieu de culte.

Mais l'enquête concernant cette mosquée a été classée sans suite par l’ex-Procureur de la république de Nice, Jean-Michel Prêtre.