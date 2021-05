DIRECT - Coronavirus : Le cap des 50% d'adultes américains entièrement vaccinés sera franchi ce mardi

La France continue de retrouver une partie de ses loisirs et un peu de liberté, sur fond de recul de l'épidémie. Le couvre-feu est désormais repoussé à 21h et les principaux indicateurs de l'épidémie poursuivent lentement leur baisse. Suivez l'évolution de la situation en direct.

15h07

Le cap des 50% d'adultes américains entièrement vaccinés contre le Covid-19 sera franchi mardi, a annoncé la Maison Blanche. Plus de 60% des adultes (soit près de 160 millions de personnes) ont d'ores et déjà reçu au moins une dose de l'un des trois vaccins autorisés aux Etats-Unis.

14h29

La société de biotechnologie américaine Moderna a annoncé mardi que son vaccin contre le Covid-19 était "hautement efficace" chez les adolescents âgés de 12 à 17 ans, selon les résultats complets d'essais cliniques.

Moderna dit prévoir de déposer une demande d'autorisation d'utilisation de son vaccin pour cette tranche d'âge "début juin" auprès "des régulateurs dans le monde". Un autre vaccin, celui de Pfizer/BioNTech, est déjà autorisé pour les adolescents dans plusieurs pays, dont les Etats-Unis.

09h24

Six dirigeants de pays d'Amérique latine et des Caraïbes ont réclamé lundi à la communauté internationale un accès équitable aux vaccins contre le Covid-19, demandant aux pays qui détiennent le plus de doses de les partager.

"Nous lançons un appel ardent aux pays qui disposent d'un surplus de doses ou qui ont déjà vacciné leur population à risque, pour qu'ils mettent en oeuvre des mesures afin que ces excédents soit distribués équitablement et de manière immédiate", affirment-ils dans un communiqué conjoint diffusé par le président du Costa Rica, Carlos Alvarado.

08h57

Les Etats-Unis ont recommandé lundi à leurs ressortissants de ne pas se rendre au Japon, pays hôte des Jeux olympiques cet été, en raison des risques liés à la pandémie de Covid-19."En raison du Covid-19, ne voyagez pas au Japon", écrit le département d'Etat américain, qui a relevé son avertissement aux voyageurs au niveau maximal de mise en garde.