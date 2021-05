Féminicide à Hayange : profil du suspect, mobile... ce qu'il faut retenir du point presse du procureur

Ce serait le 43e féminicide survenu en France en 2021. Dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 mai, Stéphanie, une jeune mère de famille de 22 ans, a été tuée de plusieurs coups de couteau par son compagnon dans une rue d'Hayange (Moselle).

Alors que l'auteur présumé du meurtre a été interpellé hier, le procureur de la République de Metz, Christian Mercuri, a donné, ce mardi 25 mai après-midi, une conférence de presse.

Cette prise de parole était très attendue dans la mesure où le meurtre de la jeune femme a profondément choqué les habitants.

L'homme, un Serbe de 23 ans condamné dernièrement pour des délits routiers, venait de sortir de prison. Par ailleurs, le drame s'est déroulé à quelques mètres seulement du commissariat, qui était fermé depuis 18 h.

De nombreux témoins des faits

Revenant d'abord sur la nuit du meurtre, le procureur de la République de Metz a indiqué que les faits «ont eu lieu devant de nombreux de témoins, alertés par les cris». Tous ces témoins n’ont pas été entendus et tous ne sont pas identifiés, a-t-il poursuivi.

Concernant la fille du couple, Christian Mercuri a indiqué qu'il n'est pas exclu que la petite Mia - c'est son prénom - «ait été témoin de tout ou partie des faits». Les auditions des témoins doivent se poursuivre.

Au sujet de la fermeture du commissariat d'Hayange la nuit, déplorée par de nombreux habitants de la commune, le procureur de la République a indiqué «qu'il ne tenait pas à lui» de se prononcer en faveur d'une ouverture nocturne.

Une dispute a précédé le drame

«Le mis en cause n'a pas voulu s'exprimer sur le déroulé des faits», a déploré Christian Mercuri. L'individu a quoi qu'il en soit bien précisé, «dans un premier temps», qu'une dispute avait éclaté avec sa compagne. Une dispute sur fond de «soupçons d'infidélité». Le couple avait consommé de «l'alcool fort» juste avant le drame, a-t-il aussi précisé.

Le suspect possède un lourd passif judiciaire

Le suspect avait le statut de réfugié politique. «Son casier judicaire porte trace de 9 condamnations», a indiqué Christian Mercuri qui a toutefois précisé que ce chiffre ne tient pas compte de la dernière condamnation en date pour laquelle le compagnon de Stéphanie bénéficiait d'un aménagement de peine.

L'enquête a permis de vérifier que deux de ces condamnations l'ont été pour des «faits de violences anciennes», lorsque d'autres concernent «des outrages, conduites sous addiction et refus d'obtempérer».

Le procureur a toutefois précisé que les investigations ont permis de retrouver une main courante et une plainte, faites en janvier et novembre 2020, pour des faits de «harcèlement et menaces de mort»

De par sa dernière condamnation (pour délit routier) le suspect bénéficiait enfin d'un aménagement de peine. Il était porteur d'un bracelet électronique. En revanche, malgré les investigations effectuée a posteriori du drame, «aucun fait de violence conjugale» n'avait été porté à la connaissance des autorités judiciaires, a souligné le procureur de Metz.

Il a par enfin reconnu que le suspect a pu se débarrasser lors du passage à l'acte de son bracelet électronique. Normalement, une alarme doit retentir auprès des autorités lorsqu'il y a un dysfonctionnement. A ce stade, ni la police, ni la justice, ne s'expliquent encore comme le suspect a pu se délester de son bracelet.

Le bracelet électronique avait été retrouvé au domicile du couple lors des premières constatations.

«Pas de dysfonctionnement» de la justice

«L'homme n'était pas judiciairement identifié comme un conjoint violent». «S'il avait été identifié comme tel, il n'aurait pas eu d'aménagement de peine», a assuré Christian Mercuri.

«Les plaintes n'ont pas été transmises au parquet». Néanmoins, un travailleur social avait été mandaté, a indiqué le procureur. En d'autres termes, pour lui, le premier échelon avait été activé.

En tout état de cause, le procureur de la République de Metz estime «qu'il n'y a pas eu de dysfonctionnements, au sens où on pourrait l'entendre».

«Il n'est pas prévu que lorsqu'un conjoint effectue chez son autre conjoint son aménagement de peine, des vérifications complémentaires soient effectuées», a indiqué le procureur. «On peut toujours tirer des leçons d'un drame», a-t-il ajouté. «Depuis le Grenelle des violences conjugales, il y a toujours un retour d'expérience à faire», a-t-il ajouté.

Deux autres personnes interpellées

Le procureur a aussi confirmé que, dans le cadre de l'enquête, deux autres personnes ont été interpellées. Ce sont «des proches suspect» a précisé Christian Mercuri. «L'une de ces deux personnes a eu à un moment donné l'auteur à son domicile en connaissance de cause», a-t-il ajouté. Le sort de ces deux individus «sera statué en même temps que celui du suspect», a encore souligné le magistrat.

Enfin, Christian Mercuri a rappelé que le suspect, comme le prévoit la loi, «est libre de ne pas s'expliquer sur les faits». Reste qu'au vu des premiers élements, une information judiciaire pour «homicide par conjoint» pourra être ouverte. Le procureur a par ailleurs insisté sur le fait qu'ils ont «plusieurs» éléments à charge contre le suspect.

Mais «les affaires de violences intra-familiales sont extrêmement complexes», a-t-il conclu.