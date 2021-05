Nice : un homme grièvement blessé, mordu par le chien de son locataire

Un propriétaire niçois a été grièvement blessé au visage, lundi, mordu par le chien de son locataire, chez qui il s’était rendu pour réclamer un loyer impayé.

Avant l’attaque, la discussion se serait envenimée entre les deux hommes, dans le logement occupé par le locataire. Si les circonstances exactes des faits doivent encore être élucidées par les enquêteurs, Nice-matin rapporte que le chien de race American Staffordshire, l’un des six que possède le mauvais payeur soupçonné, s’en est alors violemment pris à la victime, l’agrippant au visage.

Gravement touché, décrit par nos confrères comme «défiguré», l'homme a dû être transporté en urgence au CHU de Nice. Pendant ce temps-là, les autorités sont intervenues et ont récupéré les six chiens, qu’elles ont placé.

Une enquête a été ouverte, afin de déterminer si le maître de l’American Staffordshire lui a donné l’ordre d’attaquer le propriétaire du logement. Cette race de chien est classée parmi les catégories 1 ou 2 (en fonction de l’enregistrement ou non de l’animal au Livre des origines françaises (LOF)) et est donc considérée comme dangereuse. Un permis et une attestation d’aptitude sont nécessaires pour en posséder, tandis que la bête doit être soumise à une évaluation comportementale.