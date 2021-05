La préfecture du Var lance une application pour aider les migrants à connaître leurs droits

Cette application, téléchargeable sur les plates-formes IOS et Android, et utilisable sur smartphones, doit permettre aux migrants d’obtenir des informations sur les procédures d'aide et de bénéficier d’un accompagnement dans leurs démarches au quotidien.

Le département du Var vient en effet de se doter de cette solution pour les demandeurs d’asile et les réfugiés. Nommée «Fin(da) Way», elle doit permettre aux migrants (qui souvent ne parlent pas encore le français) de mieux comprendre les démarches qu’ils doivent effectuer pour obtenir leurs papiers et s’intégrer.

«L’outil permet à l’usager de matérialiser visuellement la temporalité et la logique du parcours de la demande d’asile, précise-t-on, du côté de la Préfecture du Var. Il s’agit d’une période longue avec peu de repères temporels. D’où l’idée de créer une barre de progression dans les outils de téléchargement qui permet à l’utilisateur de soutenir l’attente.»

Faciliter l’accès aux soins et aux droits sociaux

L’application pourra également être utilisée par les professionnels qui travaillent au contact des migrants.

Elle comprend un espace personnel permettant de déposer la photo de ses documents officiels (comme son attestation de demandeur d’asile ou sa carte de séjour…), des documents de support adaptés pour faciliter la communication orale, l’accès aux soins et aux droits, des liens vers des sites officiels, un carnet de contact géolocalisé et un rappel des droits et devoirs incombant à tout demandeur d’asile.