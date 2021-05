Précarité : les distributions se poursuivent pour remplir le frigo des étudiants

Lancé il y a un peu plus de trois mois, l’association «On remplit le frigo» poursuit son aide envers les étudiants précaires touchés de plein fouet par la crise sanitaire. De nouvelles distributions vont avoir lieu cette semaine en région parisienne.

Si la vie reprend peu à peu son rythme, la crise que traversent des milliers d’étudiants en France est toujours bien présente malheureusement. C’est pourquoi le mouvement solidaire lancé sur Twitter, et devenu une association depuis, continue plus que jamais son aide.

MASSY, VOUS ÊTES LÀ ? ON ARRIVE À LA MAISON !



Distribution de paniers alimentaires et de kits d’hygiène le 3 juin prochain pour les étudiants ! Inscriptions obligatoires via ce lien : https://t.co/bI9pel0rBV ! @villedemassy @mjc_jacques_tati #onremplitlefrigo pic.twitter.com/s1GfPYbpXh — #OnRemplitLeFrigo (@remplitlefrigo) May 25, 2021

Ainsi, après trois premières distributions à Paris, Lyon et Marseille, «On remplit le frigo», fondée par Brunella Emmanuelli, Babacar Sall et Philousports, va poursuivre son engagement avec trois nouveaux rendez-vous : mercredi 26 mai à Evry, jeudi 27 mai à Orsay et jeudi 3 juin à Massy. D’autres dates sont également prévues et seront mises en ligne sur les réseaux sociaux de l’association.

Des colis complets seront destinés aux étudiants précaires qui doivent au préalable remplir un formulaire en ligne et se présenter avec une carte étudiante. Dans ces colis, de l’alimentaire (fruits, légumes frais, pâtes, riz, thon, jus de fruits) mais également des kits d’hygiène (gel douche, masques, dentifrice…).

