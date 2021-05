TousAntiCovid : à quoi va servir le cahier de rappel, nouvelle fonctionnalité de l’application ?

Le 9 juin prochain marque la prochaine étape du déconfinement en France, avec notamment la réouverture des restaurants en intérieur ou encore des salles de sport. À partir de cette date, les protocoles sanitaires rendent obligatoire le cahier de rappel dans ces lieux pour prévenir les clients identifiés comme cas contact.

À l’automne dernier, lorsque les restaurants étaient ouverts, les clients étaient invités à laisser leurs coordonnées pour que les établissements puissent les rappeler en cas de risque d’exposition au coronavirus. Un protocole qui impliquait aux clients de saisir un stylo et de laisser leurs coordonnées dans un carnet papier accessible à tous.

C’est pourquoi à partir du 9 juin, un nouvel outil numérique sera mis à disposition via l’application TousAntiCovid, pour faciliter le traçage des cas contact. Le principe est le suivant : les restaurants, bars, salles de sport devront afficher un QR Code en évidence, que les clients pourront scanner avec TousAntiCovid, et la validité du scan sera de deux heures. Le lieu où ils se trouvent sera donc directement enregistré sur leur smartphone. Ainsi, c’est bien l’utilisateur qui enregistre le lieu dans lequel il se trouve, la date et l'heure de visite localement sur son téléphone, et non le lieu qui enregistre les coordonnées de ses clients. Ce dispositif TousAntiCovid Signal n'utilise pas les données de géolocalisation.

ALertes orange ou rouge

Les clients seront alertés par une notification s’il s’avère qu’une personne présente sur le même lieu et sur la même tranche horaire s’est déclarée positive au Covid-19 sur l’application.

Les personnes exposées pourront recevoir deux types de notifications. Une alerte orange, qui indique qu’au moins une personne contagieuse et positive était dans ce même lieu et s’est déclarée dans l’application, et qui conseille d’aller se faire dépister. Une alerte rouge peut également être envoyée, à la suite de la détection d’un cluster dans l’un des lieux fréquentés, et qui demande de s'isoler et de se faire tester immédiatement. Un cluster se déclare lorsque trois personnes qui ont fréquenté un même lieu au même moment se sont déclarées positives sur l’application.

Si le gouvernement souhaite promouvoir au maximum la version numérique du cahier de rappel, les établissements doivent toujours pouvoir présenter un format papier pour les clients qui ne disposent pas de smartphone. Les personnes cas contact seront dans ce cas-là contactées par l’Assurance maladie. La mise en place de ce cahier reste toutefois obligatoire, et un restaurateur ou gérant d’une salle de sport peut refuser l’entrée à une personne qui refuse de s’enregistrer sur le cahier de rappel.

Protection des données

Côté données personnelles, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises se veut rassurant : les QR Codes resteront anonymes, si bien qu’ils ne permettront pas de savoir dans quel établissement une personne a été infectée, ni les noms ou coordonnées des personnes positives. Les établissements ou clients ne seront ainsi pas pointés du doigt en cas de formation d’un cluster. Cette fonctionnalité a par ailleurs été présentée et approuvée par la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés (Cnil).