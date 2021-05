Application TousAntiCovid : ce qui changera à partir du 9 juin

Pass sanitaire, carnet de rappel… De nouveaux protocoles entreront en vigueur en France le 9 juin, prochaine étape du déconfinement. Le gouvernement mise donc sur le numérique, avec de nouvelles fonctionnalités sur l’application TousAntiCovid pour répondre aux enjeux sanitaires.

LE PASS SANITAIRE

À compter de cette date, il pourra être demandé aux Français de montrer patte blanche pour rentrer dans certains lieux ou participer à des événements, avec une preuve de vaccination, de test PCR négatif ou un certificat de rétablissement du Covid-19. C’est la mise en place officielle du pass sanitaire.

Pour éviter toute fraude avec de faux certificats, des QR Codes non-falsifiables sont désormais générés après chaque test ou chaque acte de vaccination, et pourront être directement scannés dans l’application TousAntiCovid. Ces QR Codes sont en théorie déjà apparents sur les attestations de vaccination sous format papier depuis le 3 mai dernier. Les différents justificatifs seront ainsi stockés en local sur le téléphone, dans l'onglet «Carnet» de l'application.

Le recours à ce pass sanitaire sera indispensable pour accéder à des rassemblements de plus de 1.000 personnes à partir du 9 juin (stades, foires, festivals etc). Les organismes en charge du contrôle des documents auront de leur côté dès le 9 juin une application de lecture nommée «TousAntiCovid Verif» pour scanner les QR Codes des utilisateurs et vérifier s'ils sont en règle, avec un code couleur vert ou rouge en fonction de la validité des documents.

Il sera toutefois aussi possible de présenter les documents officiels sous format papier remis à l'issue d'un test ou d'une vaccination lors d'un contrôle, mais toujours avec le QR Code, qui garantit l'authenticité du document.

LE cahier DE RAPPEL

Autre nouveauté de l’application TousAntiCovid à partir du 9 juin : le carnet de rappel. Il sera obligatoire dans les restaurants, bars et salles de sport. Ces établissements devront afficher un QR Code à leur entrée, que les clients pourront scanner à leur arrivée pour enregistrer le lieu et l’heure de visite sur l’application. Si une personne se déclare positive au Covid-19 sur TousAntiCovid, toutes les personnes qui ont fréquenté le même lieu sur la même plage horaire recevront une alerte le leur indiquant, et les invitant à se faire tester.

Ce système baptisé «TousAntiCovid Signal» permettra de tracer plus facilement les personnes cas contact dans ces lieux publics. Le carnet version papier sera également toujours proposés aux clients ne disposant pas de smartphone.