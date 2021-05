Comment Théo Curin, jeune athlète amputé des bras et des jambes, est devenu un symbole du dépassement de soi

Théo Curin, l’athlète handisport de 21 ans, champion olympique, champion du monde et d’Europe, a rendu visite ce mercredi aux collégiens de la Fontonne (Alpes-Maritimes) pour partager son parcours, son expérience et son vécu, dans le cadre de la journée «Vivre ensemble avec ses différences», organisée par la ville d’Antibes Juan-les-Pins.

Toute la matinée, Théo Curin s’est livré sans tabou sur son histoire personnelle. Une histoire chamboulée par une méningite foudroyante contractée à l’âge de six ans. Une maladie qui oblige à l'époque le corps médical à l’amputer de ses deux bras et de ses deux jambes. Deux ans plus tard, à l’âge de huit ans, il découvre la natation et s’y consacre à fond… malgré sa peur de l’eau.

Depuis, les succès sportifs, médiatiques et professionnels s’enchaînent de manière fulgurante pour l’athlète qui a «fait de sa différence une force».

«Croyez en vos rêves !, a-t-il lancé aux adolescents. Peut-être qu’un jour, lors d’un repas de famille, un oncle "relou" vous dira que cela n’est pas possible. Je vous demande d’utiliser le témoignage de cet oncle comme une énergie supplémentaire pour vous accomplir. Prouvez-lui qu’il a tort. J’ai eu la chance de ne pas rencontrer de problèmes de moqueries ou de rejet de mes camarades d’école parce que j’ai utilisé mon handicap comme un outil pour aller vers eux».

«Aujourd’hui, je suis fier de mon corps je le trouve même joli»

Théo a raconté son cheminement vers l’acceptation de son corps. «Après les amputations, cela m’a pris deux années pour être à 100% en accord avec ce nouveau schéma corporel qui me faisait peur et que je n’aimais pas. C’est la natation qui m’a fait changer mon regard sur moi-même. À la piscine, on ne peut pas se cacher. Il faut se mettre en maillot de bain et se dévoiler. Dans un premier temps, cela a été difficile. Mais c’est ce qui m’a permis, plus tard, d'accepter ce corps. Aujourd’hui, je suis fier de mon corps, je le trouve même joli. D’une certaine manière, mes cicatrices et mes amputations ont même un charme».

Tenter la traversée sur 122 km du lac Titicaca à la nage

Convoité par les marques et sollicité par les médias, Théo Curin ne manque pas de projets mais il y a un défi qui lui tient particulièrement à cœur, c’est celui de tenter, en novembre prochain, la traversée du lac Titicaca (3.812m d’altitude, entre le Pérou et la Bolivie), à la nage, avec deux autres partenaires. Une traversée de 122km qui aura une dimension environnementale. «On va partir tous les trois en tractant un radeau sur lequel nous dormirons chaque nuit, raconte-t-il. Que ce soit dans la vie ou en jouant la comédie, je m’éclate et je m’efforce de casser les codes».