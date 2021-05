Féminicide à Hayange : le suspect mis en examen et incarcéré

Le ressortissant serbe soupçonné d'avoir tué sa jeune compagne à Hayange (Moselle) dans la nuit de dimanche à lundi a été mis en examen et écroué mercredi soir, a annoncé à l'AFP le procureur de la République de Metz, Christian Mercuri.

Ce réfugié politique de 23 ans a été mis en examen pour «homicide par conjoint» et placé en détention, a précisé le magistrat.

Une femme d'une quarantaine d'années chez qui il avait été interpellé lundi lors de sa fuite a été mise en examen pour «soustraction d'un criminel à l'arrestation ou au recherches» et placée sous contrôle judiciaire, a-t-il ajouté.

9 condamnations dans le casier judiciaire du suspect

Lors d'une précédente conférence, le procureur de la République avait indiqué que le suspect avait le statut de réfugié politique. «Son casier judicaire porte trace de 9 condamnations», avait également expliqué Christian Mercuri qui a toutefois précisé que ce chiffre ne tient pas compte de la dernière condamnation en date pour laquelle le compagnon de Stéphanie bénéficiait d'un aménagement de peine.

L'enquête a permis de vérifier que deux de ces condamnations l'ont été pour des «faits de violences anciennes», lorsque d'autres concernent «des outrages, conduites sous addiction et refus d'obtempérer».

Le procureur a toutefois précisé que les investigations ont permis de retrouver une main courante et une plainte, faites en janvier et novembre 2020, pour des faits de «harcèlement et menaces de mort»

De par sa dernière condamnation (pour délit routier) le suspect bénéficiait enfin d'un aménagement de peine. Il était porteur d'un bracelet électronique. En revanche, malgré les investigations effectuées a posteriori du drame, «aucun fait de violence conjugale» n'avait été porté à la connaissance des autorités judiciaires, a souligné le procureur de Metz.