Le pâté délicieux qu'ils adoraient était en fait de la nourriture pour chats

Selon l'adage populaire, «il faut goûter à tout». Mais ce couple de retraités britannique est allé malgré lui un peu trop loin en mangeant récemment de la nourriture pour chats. Un pâté qu'ils disent cependant avoir trouvé «délicieux».

Monsieur et madame Lincoln, qui vivent en Charente en France depuis 2015, ont pris pour habitude de confier leurs courses à leur fille Angela en raison de l'épidémie de coronavirus.

Comme d'habitude, cette dernière est donc allée faire leurs emplettes, mais, comme le raconte le quotidien britannique The Mirror lundi 24 mai, tout ne s'est pas passé comme prévu.

Généralement, Angela, qui vit également en France, prend le soin de séparer les achats de ses parents des siens. Sauf que la dernière fois elle a oublié de le faire. C'est donc ainsi qu'elle a laissé à ses parents une boîte de «mousse gourmande» de la marque Carrefour.

Et bien que la conserve affiche clairement la photo d'un chat, Monsieur et Madame Lincoln, qui ne parlent pas français, ne se sont aperçus de rien. Ils ont donc mangé la conserve destinée aux félins comme si de rien n'était. «Mieux» encore, ils ont «adoré» le pâté dès qu'ils l'ont goûté. Ils en sont devenus aussitôt fans, le trouvant «délicieux».

