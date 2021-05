A quelle fréquence faut-il changer ses draps ?

Entre les restes de maquillage, les résidus de crème, la transpiration, la salive, ou encore la poussière, les draps, dans lesquels nous passons en moyenne 8 heures par nuit, deviennent rapidement des nids à bactéries. C’est pourquoi il est essentiel de les laver régulièrement.

Mais plus précisément, quelle est la fréquence idéale ? Tout dépend en réalité de vos habitudes de vie.

En effet, si vous faites partie de ceux qui préfèrent se doucher le soir, il est préférable de mettre à la machine ses taies d’oreiller, draps housses et housses de couette, tous les 10 jours. Si en plus vous dormez seul et que vous ne grignotez jamais dans votre lit devant un film, vous pouvez le faire toutes les deux semaines.

En revanche, si vous ne jurez que par la douche du matin et que, de surcroît, vous aimez vous endormir en étant complètement nu, il est vivement recommandé de les laver une fois par semaine. Surtout si certaines nuits votre chien ou votre chat vient vous tenir compagnie, déposant au passage quelques poils.

et à quelle température ?

Mais encore faut-il les laver à la bonne température. Pour rappel, quand nous dormons, nous déposons sur nos draps des millions de cellules de peau morte, dont se nourrissent les acariens, des arachnides microscopiques, invisibles à l'œil nu.

Ces derniers sont d’ailleurs souvent accompagnés de leurs acolytes les champignons. Pour se débarrasser de ces parasites et des bactéries, il vaut mieux opter pour un lavage en machine à 60°C.

Concernant les couettes, un lavage à 30°C ou 40 °C deux fois par an est suffisant. Côté oreillers, il est conseillé de les laver tous les deux mois s’ils sont en matière synthétique et tous les six mois s’ils sont en plumes et en duvet.