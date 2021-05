Parcoursup : les étudiants peuvent consulter les réponses à leurs vœux ce jeudi

La phase finale d’admission sur Parcoursup commence ce jeudi. Les candidats peuvent dès aujourd’hui consulter les réponses des établissements d’enseignement supérieur pour lesquels ils ont formulé les vœux.

C’est l’une des dates clés pour les futurs bacheliers. Ils vont pouvoir découvrir dès aujourd’hui, à partir de 19h, si les formations pour lesquelles ils ont postulé ont accepté leurs dossiers.

Les candidats pourront recevoir quatre types de réponses sur Parcoursup : «oui», pour une proposition d’admission ; «oui-si» pour une admission à condition de suivre un dispositif d’accompagnement pour renforcer leurs compétences; «en liste d’attente» ; et enfin «non», pour les formations sélectives.

Pas de panique cependant si le candidat est sur liste d’attente pour toutes les formations demandées : cette phase d’admission se déroule jusqu’au 16 juillet prochain, et les propositions d’admission seront émises au fur et à mesure, en fonction des désistements et des places qui se libèrent. Les dossiers seront mis à jour tous les matins pour tenir compte de ces évolutions. Il est donc fréquent qu'au début de cette phase, plusieurs, voire la totalité des voeux, soient en attente.

À partir du 27 mai, vous pourrez consulter les réponses des formations à tous vos vœux sur #Parcoursup.



Notre vidéo tuto vous explique tout ce qu'il faut savoir pour aborder la phase d'admission en toute confiance !





À regarder attentivement pic.twitter.com/0lENFJXZk2 — Parcoursup (@parcoursup_info) May 17, 2021

Pour les candidats n’ayant présenté que des formations sélectives et n’ayant reçu que des refus, des dispositifs d’accompagnement dans l’établissement scolaire d’origine seront mis en place dès ce 27 mai. Ils visent à aider ces candidats à la préparation de la phase dite «complémentaire», qui leur permet de formuler dix nouveaux vœux à partir du 16 juin et jusqu’au 14 septembre dans les formations où des places sont encore disponibles.

A partir du 2 juillet, les candidats en phase complémentaire pourront également solliciter une commission d’accès à l’enseignement supérieur au sein de leur académie pour les aider à trouver la formation qui leur correspond le plus.