«Racisme systémique», «violences policières», «panafricanisme»… Le «mois décolonial» fait polémique à Grenoble

Le programme en fait tiquer certains. Des associations grenobloises, en partenariat avec la Ville, Sciences Po et l’Université Grenoble Alpes, organisent du 2 au 15 juin prochain «Le mois décolonial», où il sera question d’aborder des sujets tels que le «racisme systémique», les «violences policières» ou encore la «décolonisation des savoirs».

«Les islamo-gauchistes ont encore frappé», a réagi le syndicat étudiant Uni. Rappelant que l’Institut d’études politiques grenobloises (Sciences Po) était déjà «empêtré dans une affaire» (les noms et images de deux de ses professeurs avaient été diffusés sur les murs et internet, car accusés par certains d’islamophobie), il s’est indigné de l’organisation d’un tel rendez-vous. «La déconstruction dans l’enseignement est un fléau, combattons-le», a-t-il appelé.

Les islamo-gauchistes ont encore frappé





Déjà empêtré dans une affaire, l’#IEPGrenoble s’associe avec #RokhayaDiallo et #TahaBouhafs pour organiser le « mois décolonial » avec l’@UGrenobleAlpes et la ville.





La déconstruction dans l’enseignement est un fléau, combattons le! pic.twitter.com/VM7fP0S3e5 — UNI (@droiteuniv) May 26, 2021

A travers des conférences, des rencontres, des tables rondes ou des spectacles, les organisateurs annoncent en effet vouloir «décoloniser les arts» ou «décoloniser les savoirs». A travers les Printemps arabes, Black lives matter, MeToo ou l’affaire Adama Traoré, ils décrivent sur leur page Facebook vouloir «déconstruire l’imaginaire colonial. Cet héritage du passé qui constitue le socle d’un racisme et d’une violence encore trop prégnante dans notre société».

De vives réactions

Ainsi, il sera également question durant ce mois de dénoncer, selon eux, le «racisme systémique» et les «violences policières», mais aussi promouvoir «l’écologie décoloniale», le «féminisme», la lutte des peuples ou encore le «panafricanisme» (idéologie pour l’indépendance de l’Afrique ainsi que l’unification totale et l’émancipation des peuples africains, comprenant aussi les descendants vivant aujourd’hui dans les pays occidentaux, ndlr). Le Dauphiné Libéré a révélé la participation de Rokhaya Diallo et Taha Bouhafs, respectivement pour aborder le «pouvoir des racisés» et les «violences policières».

Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a lui aussi réagi, estimant qu’«avec son mois décolonial, le maire de Grenoble (l'écologiste Eric Piolle, ndlr) promeut les délires du racialisme et de la mouvance décoloniale. La ville de Grenoble ne peut pas encourager cette radicalisation du communautarisme qui est la négation de notre nation».

Avec son « mois décolonial », le maire de Grenoble promeut les délires du racialisme et de la mouvance décoloniale. La ville de Grenoble ne peut pas encourager cette radicalisation du communautarisme qui est la négation de notre nation.https://t.co/Sc46XEGVHB — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) May 26, 2021

Stéphane Gemmani, fondateur du samu social de Grenoble et conseiller régional socialiste (il soutient la candidature de Najat Vallaud-Belkacem aux régionales de juin prochain) s’est lui aussi inquiété que la Ville de Grenoble, Sciences Po et l’université s’associent à la banalisation de «revendications identitaires (qui) sont des revendications totalitaires». «En tant qu’ancien élu à l’origine d’un mois de l’accessibilité qui a maintenant disparu, et qui avait pour vocation de réunir autour des différences, je me désole de voir celui-ci remplacé par un mois qui pousse à la position victimaire, au sectarisme, à l’exclusion et finalement au mépris ou à la détestation du différent et à son exclusion de fait… », a-t-il indiqué.