Sondage : huit Français sur dix pensent que la justice est trop laxiste

Trop laxiste, la justice ? La réponse est oui pour 81 % des Français, selon un sondage réalisé par l’institut CSA et dévoilé par CNEWS ce jeudi 27 mai.

Dans un contexte où l’institution judiciaire est largement critiquée pour son manque de sévérité et pointée du doigt par les forces de l’ordre, alors que les discussions autour du Beauvau de la sécurité reprennent justement aujourd'hui, les Français partagent donc aussi ce sentiment.

Dans le détail, 37 % sont tout à fait d’accord pour dire que la justice est trop laxiste, et 44 % plutôt d’accord avec cette opinion (18 % plutôt pas d’accord et 1 % pas du tout d’accord).

Bien que les magistrats et le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, se défendent de tout laxisme, arguant notamment une hausse du nombre de peines d’emprisonnement ferme (132.000 peines prononcées en 2019 contre 120.000 en 2015), les Français sont donc loin d’être convaincus. Parmi eux, les plus jeunes sont ceux pointant le plus le manque de sévérité de la justice, avec 83 % des 18-24 ans et 88 % des 25-34 ans. Les 35-49 ans sont en revanche les moins nombreux, même si ici le taux atteint tout de même 77 %.

Le clivage gauche-Droite bien visible

En prenant en compte la «proximité politique» des sondés, le clivage gauche-droite est bien marqué sur la question. Au global, 62 % des personnes se considérant être de gauche pensent que la justice est trop laxiste (38 % ne le pensent pas).

En regardant le détail, les partisans d’Europe Ecologie-Les Verts sont les seuls à penser majoritairement que la justice n’est pas laxiste (51 %). Les socialistes pensent en revanche à 60 % qu’elle l’est, et même les Insoumis à 67 %.

Pour les sondés se disant proches de LREM, 79 % des répondants disent aussi que la justice est trop laxiste.

Enfin, à droite, 92 % des personnes interrogées sont globalement de cet avis. Les sympathisants des Républicains estiment à 88 % qu’elle est trop laxiste, comme ceux du Rassemblement national à 95 %.

Ce sondage a été réalisé entre le mardi 25 et le mercredi 26 mai sur un échantillon représentatif de 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus via la méthode des quotas.