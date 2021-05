Attaque au couteau près de Nantes : ce que l'on sait

Une policière municipale a été grièvement blessée au couteau vendredi 28 mai à La Chapelle-sur-Erdre, près de Nantes. L’homme soupçonné de cette agression, un schizophrène fiché pour radicalisation et «signalé pour une pratique rigoriste de l’islam», est décédé.

Voici le point sur les faits.

Une policière municipale bléssée

Ce vendredi vers 10 heures, une policière municipale d'une cinquantaine d'années a été agressée avec un couteau, dans les locaux de la police municipale de la commune de La Chapelle-sur-Erdre, près de Nantes.

La victime a été touchée aux membres inférieurs et son arme, un revolver, lui a été dérobée. La policière a été transportée en urgence absolue à l'hôpital. Ce vendredi soir, ses jours ne sont plus en danger, a précisé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Une chasse à l'homme

Pour stopper la fuite de l'assaillant, de très importants moyens ont été mis en œuvre. Près de 250 gendarmes, dont le GIGN, un escadron de la gendarmerie mobile, ainsi que deux hélicoptères ont été déployés sur les lieux.

Les commerces environnants et les écoles ont été confinés et une route départementale a été fermée.

Une séquestration

Lors de sa fuite, le suspect «s'est réfugié dans un logement privé» proche de la gendarmerie et a «séquestré pendant 2h30» une jeune femme, a rapporté Pierre Sennès, procureur de la République de Nantes lors d'une conférence de presse.

La jeune femme est «profondément choquée» et a été «hospitalisée», a-t-il ajouté.

Les gendarmes ont ensuite interpellé l'assaillant. Grièvement touché lors de cet échange de tirs, il est mort des suites de ses blessures.

Un assaillant radicalisé et schizophrène

Le suspect, âgé de 39 ans, venait de purger une peine de huit ans de prison pour des faits de vol à main armée. Il avait été libéré le 22 mars dernier, en fin de peine.

Il n'a jamais fait l'objet de condamnations pour des faits de terrorisme.

Lors de son incarcération, l'administration pénitentiaire a remarqué des signes de radicalisation : isolement des autres détenus, pratique rigoriste de l'islam… Il avait été inscrit au fichier des signalements de la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT).

Diagnostiqué schizophrène, il avait également été pris de phases délirantes en prison. A sa sortie de détention, l'homme avait fait l'objet d'un suivi socio-judiciaire, notamment avec une obligation de soins. Il avait notamment été placé dans un appartement thérapeutique, et suivi par une association spécialisée pour son état de santé psychiatrique.

Une enquête ouverte

Une enquête a été ouverte pour «tentative de meurtre» sur la policière et les militaires et «séquestration», a déclaré le procureur de la République de Nantes. Elle est «aujourd'hui supervisée et dirigée par le parquet de Nantes», a déclaré le procureur, précisant que «cette situation est susceptible d'évoluer» si «une qualification pénale en lien avec le terrorisme» était retenue.