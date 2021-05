Attaque au couteau près de Nantes : ce que l’on sait du suspect

Ce vendredi 28 mai, une policière municipale s’est fait attaquer par une personne armée d’un couteau, alors qu’elle se trouvait dans les locaux de la police municipale de La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique).

Après avoir agressé la policière, le suspect lui a dérobé son arme. C'est donc muni d'une arme de poing qu'il a ensuite pris la fuite en voiture. À la suite d'un léger accident de la route, il a ensuite finalement continué à pieds.

Toutefois, grâce à l'important dispositif de recherche mis en place, l'homme, qui était atteint de troubles psychiatriques, a été appréhendé puis arrété. Deux gendarmes ont été blessés par balle au cours de l'opération. Lui aussi touché, l'individu est finalement décédé des suites de ses blessures.

Âgé d'une quarantaine d'années, on sait que l'individu était connu des services de police et de gendarmerie pour des faits de violence et a fait de la prison. Il était suivi par le renseignement territorial depuis sa sortie de prison.

Il était également connu de la justice pour des faits de délinquance, mais également pour port d'arme illégal.