Attaque d'une policière municipale près de Nantes : les réactions des politiques de l'opposition se succèdent

Quelques heures à peine après l'attaque au couteau d'une policière municipale à La Chapelle-sur-Erdre, près de Nantes, certains politiques de l'opposition ont tenu à s'exprimer sur les réseaux sociaux.

Xavier Bertrand, président (ex-LR) des Hauts-de-France et candidat déclaré à la présidentielle : «Toutes mes pensées vont vers la policière municipale lâchement agressée à La Chapelle-sur-Erdre, aux deux gendarmes du GIGN blessés (...). Reconnaissance aux forces de l’ordre qui ont maîtrisé l'auteur de cet acte insupportable».

Michel Barnier (LR), ancien négociateur pour le Brexit: «Partout l’émotion est grande (...) Plus que jamais l'autorité publique doit être restaurée et nos forces de l'ordre protégées».

Marine Le Pen, présidente du RN et candidate à l'Elysée: «Je refuse que les agressions contre nos policiers deviennent notre quotidien. Il faut combattre enfin cette barbarie et ne jamais, absolument jamais s'y habituer».

Sébastien Chenu, porte-parole du RN: «Toutes les semaines, nos forces de l'ordre sont agressées, cela suffit! Qu'attendent Darmanin et Dupond- Moretti pour réagir fermement? Il faut des peines exemplaires. Nos policiers ne sont pas des cibles!»

Eric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes: «Pourquoi le gouvernement refuse de traiter le problème des radicalisés sortants de prison?»

Jean Rottner, président LR de la région Grand Est: «Pas une semaine sans qu’un représentant de notre République soit abattu ou agressé? Les cérémonies et décorations posthumes ne suffisent plus. Nos forces de l’ordre méritent notre soutien, et des moyens».

Jean-Luc Mélenchon, chef de file de LFI et candidat à l'Elysée: «Comment un malade atteint de schizophrénie a-t-il pu être abandonné sans accompagnement médical? 31.000 lits de psychiatrie de moins en 30 ans: voilà le résultat».

Yannick Jadot, probable candidat à la primaire EELV: «Toutes mes pensées vont à la policière grièvement blessée à la Chapelle-sur-Erdre, sa famille et ses collègues, et aux gendarmes blessés lors de l'interpellation du terroriste».

Toutes mes pensées vont à la policière grièvement blessée à la-Chapelle-sur-Erdre, sa famille et ses collègues, et aux gendarmes blessés lors de l’interpellation du terroriste.

Olivier Faure, premier secrétaire du PS: «Tout mon soutien à la policière municipale de La Chapelle-sur-Erdre violemment attaquée dans l’exercice de ses fonctions».