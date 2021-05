Comment soulager une crise d'urticaire ?

La crise d’urticaire, ces plaques rouges qui apparaissent sur la peau, est particulièrement désagréable. Les démangeaisons et gonflements peuvent être calmés de plusieurs façons.

Une poussée d’urticaire peut être calmée en appliquant une pression sur la zone affectée, et surtout en la refroidissant. En maintenant un compresse imbibée d’eau fraîche ou un pack de glace sortie du réfrigérateur, les démangeaisons peuvent être atténuées.

Certaines plantes ont par ailleurs des vertus anti-inflammatoires comme la camomille, le cassis ou le plantain. Diluées dans de l’eau et appliquées sur une compresse, elles peuvent calmer les petites démangeaisons.

Des huiles essentielles en massage peuvent aussi avoir un effet calmant. Une goutte de lavande ou de matricaire (camomille allemande), diluée dans une demi-cuillère à café d’huile végétale, peut faire soulager.

Crèmes et homéopathie

Des crèmes locales à base de corticoïdes ou des traitements homéopathiques peuvent également aider. Les traitements homéopathiques n’ont aucune contre-indication, ce qui facilite son utilisation chez les enfants.

Mais le traitement le plus classique reste l’antihistaminique, un médicament par voie orale. Il est utilisé ponctuellement, en cas de poussée, et doit être pris une fois par jour. Il ne faut pas le prendre plus de quatre jours de suite sans avis médical.