DIRECT - Coronavirus : le régulateur européen approuve le vaccin Pfizer/BioNTech pour les 12-15 ans

La France continue de retrouver une partie de ses loisirs et un peu de liberté, sur fond de recul de l'épidémie. Le couvre-feu est désormais repoussé à 21h et les principaux indicateurs de l'épidémie poursuivent lentement leur baisse. Suivez l'évolution de la situation en direct.

16h47

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé vendredi l'utilisation du vaccin anti-Covid Pfizer/BioNTech pour les 12-15 ans, qui devient le premier vaccin à être autorisé pour les adolescents au sein des 27 pays de l'Union européenne.

"Comme prévu, le comité des médicaments à usage humain de l'EMA a approuvé aujourd'hui l'utilisation du vaccin de Pfizer-BioNTech pour les adolescents de 12 à 15 ans", a déclaré Marco Cavaleri, responsable de la stratégie vaccinale de l'EMA, lors d'une conférence de presse.

16h28

La pandémie de Covid-19 ne sera terminée qu'après la vaccination de 70% de la population mondiale, a indiqué vendredi le directeur Europe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), appelant à accélérer encore le rythme de la vaccination.

"La pandémie sera terminée lorsque nous aurons atteint une couverture vaccinale minimale de 70%", a assuré Hans Kluge dans un entretien avec l'AFP, déplorant un "déploiement de la vaccination (...) encore trop lent", y compris en Europe.

15h37

Le Royaume-Uni a approuvé vendredi le vaccin unidose contre le coronavirus Janssen du groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson, ajoutant un quatrième vaccin à son arsenal dans la lutte contre la pandémie, a annoncé le ministère de la Santé.

Approuvé vendredi par le régulateur britannique (MHRA), ce vaccin va rejoindre ceux de Pfizer/BioNTech, AstraZeneca et Moderna - qui nécessitent deux doses - déjà utilisés dans le pays.

Sur Twitter, le Premier ministre britannique Boris Johnson a salué une "nouvelle très bienvenue", soulignant le "rôle important" que jouera le vaccin unidose dans la campagne de vaccination. Le ministre britannique de la Santé Matt Hancock a salué un "élan supplémentaire" dans le programme de vaccination britannique, "qui a déjà sauvé 13.000 vies".

Ce vaccin "jouera un rôle important dans les mois à venir alors que nous redoublons d'efforts pour encourager tout le monde à se faire vacciner et potentiellement commencer un programme de rappel plus tard dans l'année", a-t-il ajouté.

Le Royaume-Uni a commandé 20 millions de doses de ce vaccin, qui, comme celui d'AstraZeneca, fait l'objet de craintes autour de cas rares de caillots sanguins. La Belgique a décidé cette semaine de restreindre son utilisation aux plus de 40 ans, après le décès d'une jeune patiente qui pourrait avoir été victime d'effets secondaires.

11h34

Le vaccin chinois CoronaVac contre le Covid-19 réduit la mortalité de cette maladie de 97%, contre 80% pour l'américain Pfizer, selon les résultats préliminaires d'une étude uruguayenne publiée jeudi, qui comporte toutefois d'importantes limites.

Cette étude montre par ailleurs une plus grande efficacité du vaccin américain pour empêcher les contaminations et les hospitalisations.

L'étude précise elle-même que ces chiffres préliminaires "doivent être interprétés avec prudence, car ils ne prennent pas en compte l'âge des personnes, leurs comorbidités et les groupes à forte exposition", tels que le personnel de santé. Or, ces facteurs sont primordiaux en termes de mortalité et cela peut donc biaiser les résultats.

9h24

La demi-jauge instaurée pour les classes de 4e et 3e dans les collèges des 15 départements les plus touchés par l'épidémie de Covid-19 sera progressivement levée à partir de la semaine prochaine, a annoncé vendredi Jean-Michel Blanquer.

"Du fait de l'amélioration de la situation sanitaire, à partir de la semaine prochaine, progressivement, les 4e et 3 de ces départements pourront revenir en présence en classe entière", a dit le ministre de l'Education nationale sur Europe 1.