Jeu du «rêve indien» : le nouveau défi dangereux des collégiens dans les cours de récréation

Jeu du foulard, jeu de l’olive, le défi du piment… Les enfants ne manquent pas d’inventivité pour s'amuser, jusqu'à se mettre en danger. Ces derniers jours, un nouveau jeu, issu du réseau social TikTok, a fait son apparition dans les cours de récréation : «le rêve indien».

Selon nos confrères de Nice-Matin, les pompiers sont intervenus pas moins de six fois dans la journée de jeudi dans l'académie de Nice, dont une au collègue du Baous à Saint-Jeannet, où un élève de 14 ans a tenté de relever le défi avant de perdre connaissance.

Ce nouveau jeu qui cartonne sur le réseau préféré des adolescents consiste à s'autoprovoquer une syncope en s'hyperventilant avant de se mettre en apnée le plus longtemps possible et enfin, de relâcher l'air comprimé dans ses poumons.

Néanmoins, ce jeu n'est pas sans conséquence. Il peut provoquer des paralysies, des convulsions, voire des handicaps sur le long terme.