Un député LR azuréen veut équiper automatiquement d’un bracelet GPS les détenus libérés

Alors que l’examen du projet de loi contre le terrorisme doit s’ouvrir mardi prochain à l’Assemblée nationale, le député (LR) azuréen Eric Pauget a déposé un amendement pour équiper automatiquement d’un bracelet de géolocalisation les détenus libérés et représentant toujours un risque à la récidive

« D’ici 2023, 385 individus condamnés pour terrorisme vont être libérés alors que notre pays est confronté à la recrudescence de la menace terroriste comme en témoigne l’attaque de la policière municipale à La Chapelle-Sur-Erdre », souligne le parlementaire d’Antibes (Alpes-Maritimes).

Pour assurer un meilleur contrôle des anciens détenus présentant un danger, le député propose de suivre l’exemple de l’Allemagne et des États-Unis en s’appuyant sur la technologie GPS et en « automatisant » le placement sous surveillance électronique mobile « des individus radicalisés et dangereux ».

« Plus efficace que les mesures de pointage »

« Ce système présente plusieurs avantages comme le suivi 24h/24, en temps réel, des déplacements de l’individu sur tout le territoire ou encore un système d’alerte pour interdire l’accès à certains lieux comme des commissariats ou des lieux de cultes », justifie le parlementaire. « Plus efficace que les mesures de pointage, la mise en place systématique de ce dispositif qui n’équipe aujourd’hui que 15 anciens détenus consentants, constituera un outil précieux pour prévenir la récidive terroriste, si on veut bien s’en donner les moyens ».