Ces 15 plantes qui poussent à l'ombre

Une mise en lumière de celles qui préfèrent rester dans l'ombre. Contrairement à une idée reçue, il existe de très nombreuses variétés de plantes et d'arbustes qui s'épanouissent loin des rayons du soleil. Une fois choisies, elles pourront embellir et fleurir les parties ombragées du jardin.

Pour se développer de manière optimale, une plante a besoin d'un sol adapté, d'un minimum d'eau et de lumière. Même si votre jardin est exposé plein nord et donc ne reçoit par jour qu'un très faible l'ensoleillement, sachez qu'il est possible de l'aménager grâce à des végétaux adaptés et variés. Ainsi pour réaliser un ensemble végétal harmonieux, vous pourrez selon vos goûts, choisir différentes plantes vivaces, arbustes et plantes de sous-bois appréciant l'ombre et la fraîcheur.

Voici notre sélection de 15 plantes pour composer vos massifs ou espaces ombragés.

l'hortensia ou hydrangea macrophylla

De son vrai nom Hydrangea macrophylla, l'hortensia est une plante idéale pour couvrir les espaces ombragés délaissés. Appréciant particulièrement le soleil du matin, il nécessite néanmoins un sol acide ou neutre, riche et frais. Pour les sols calcaires, il est donc impératif de faire un apport de terre de bruyère accompagné de compost. Cet arbuste au feuillage vert frais et aux grosses boules de fleurs peut selon les variétés, monter en hauteur de 40 cm à 2 m. Planté en association avec d'autres hortensias ou d'autres plantes de terre de bruyère, il donne de superbes massifs ou de magnifiques haies. Sa floraison s'étale selon les espèces des mois de juin/juillet jusqu'aux premières gelées.

L'érable du japon ou acer japonicUM

L'érable du Japon ou Acer japonicum est un classique des jardins. Originaire du Japon comme son nom l'indique, cet arbuste robuste peut atteindre une hauteur de 4 à 5 m et se plaît à la mi-ombre, dans des sols acides, bien drainés et légers. Il possède des feuilles arrondies découpées entre 7 et 11 lobes, ce qui permet de le distinguer de l'autre espèce d'érable du Japon, à savoir l'Acer palmatum. Le feuillage vert tendre de ce petit arbre caduc se transforme à l'automne et prend alors une très belle teinte rouge écarlate qui donne toute sa splendeur à l'érable du Japon.

Le rodgersia

Originaire d'Asie, le rodgersia est une plante d'ombre par excellence qui possèdent un feuillage très décoratif constitué de grandes feuilles vigoureuses plus ou moins découpées selon les espèces et variétés. Les fleurs apparaissent au printemps sous la forme de grandes tiges fines plumeuses blanches ou roses, dressées au-dessus du feuillage. L'espèce à feuilles «pied de canard» ou rodgersia podophylla (photo) peut atteindre de 90 cm à 1,50 m de hauteur, elle se distingue par la beauté et l'élégance de son feuillage, dont la couleur varie du bronze rosé au printemps, au vert sombre en été et enfin rouge en automne.

Vivace, robuste et rustique, cette plante doit être plantée dans un sol neutre, léger, frais, humide, riche en humus dans des espaces abrités du vent et du soleil direct. Cependant, cette plante à rhizome a une croissance lente et met du temps à s'installer surtout au cours des deux premières années. Couvrant bien le sol, le rodgersia fait merveille en massif ou en bordure, seul ou combiné avec des hostas, des fougères ou des rhododendrons, dans les parties ombragées et fraîches du jardin.

le cyclamen d'europe ou cyclamen purpurascens

Le cyclamen d'Europe est une superbe plante couvre-sol grâce à son feuillage persistant marbré et surtout à sa généreuse floraison rose, plus ou ou moins violacée qui survient au printemps et à l'automne. Cette plante à bulbes aime les sols légèrement acides, fins, légers et riches en humus. Idéalement planté à la mi-ombre ou à l'ombre voire sous des arbres, le cyclamen peut être utilisé en touffes isolées, en bordure de massif ou bien le mélanger avec d'autres plantes vivaces.

l'HEUCHERE

L'heuchère est une plante vivace au feuillage persistant richement décoré et aux petites fleurs blanches ou roses en forme de clochette qui peut atteindre de 30 à 50 cm de haut. Appréciant les sols légers et bien drainés, elle s'épanouit à l'ombre ou la mi-ombre. Forte d'une cinquantaine d'espèces, elle offre une grande palette de couleurs pour habiller les bordures de massifs plantés d'arbustes. Sur cette photo, on peut voir deux types d'heuchères côte à côte : à gauche, la variété Caramel aux grandes feuilles cuivrées et à droite, la variété appelée Circus au feuillage vert marbré de pourpre. La floraison démarre dès le mois de juin et s'achève parfois jusqu'en octobre selon les variétés et la météo.

l'azalée du japon ou azalea japonica

L'azalée du Japon est un petit arbuste rustique au feuillage persistant qui fait partie de la famille des rhododendrons. Mesurant entre 1 m et 2,5 m de haut, cette plante buissonnante apprécie les emplacements ombragés et pousse dans des sols acides, type de terre de bruyère, bien drainés. De plus, elle requiert un arrosage régulier et généreux plutôt avec une eau non calcaire. Les azalées japonaises bénéficient d'une généreuse et magnifique floraison au printemps qui dure plusieurs semaines. Selon les espèces, elles se couvrent de fleurs simples, semis-doubles ou doubles en forme de trompette aux couleurs variées comme le blanc, le rouge, le rose ou le violet.

l'HOSTA

Très décoratif, l'hosta est une excellente plante d'ombre à feuillage caduc. Avec plus de 3.000 variétés environ, cette plante vivace présente une diversité de superbes feuillages combinant des formes allongées, rubanées, rondes ou en forme de cœur, avec des textures lisses, striées ou gaufrées, le tout arborant des couleurs contrastées. Cet incontournable des jardins ombragés pousse en touffe dans des sols neutres, mais riches et frais et sa taille peut varier de 30 cm à 1 m d'une espèce à l'autre. Lors de sa floraison en été, il se pare de fleurs blanches, bleues, violettes ou mauve pâle, selon les variétés. En association avec d'autres vivaces, l'hosta forme de jolis couvre-sol en massifs ou bordures. Plante très facile à cultiver, son seul inconvénient est que les limaces et les escargots raffolent de ses jeunes feuilles. Il faudra donc veiller à mettre de la cendre, du paillage ou de la sciure de bois pour leur faire barrage.

Le camélia ou camellia japonica

Originaire d'Asie, ce magnifique arbuste au feuillage persistant comprend un très grand nombre d'espèces et de variétés dont la plus connue est le camélia japonica, appelé aussi Rose du Japon. Cette plante rustique s'épanouit à l'ombre ou la mi-ombre dans une terre souple et acide, type terre de bruyère. Le camélia peut atteindre 15 m de haut et jusqu'à 7 à 8 m d'envergure. Selon les espèces, il bénéficie d'une abondante et exceptionnelle floraison printanière, automnale ou hivernale. Ses fleurs joliment sculptées peuvent être simples, semi-doubles ou doubles et mesurer entre 6 et 17 cm de diamètre. Très souvent parfumées, elles sont principalement de couleur blanche, rose ou rouge. Grâce à une floraison généreuse et un joli feuillage lustré, il constitue la pièce maîtresse du jardin.

Le liriope

De culture facile, le liriope est une plante vivace à longues feuilles persistantes qui s'accommode aisément d'un sol légèrement acide et frais ainsi que d'une ombre épaisse. Sa floraison colorée et très visible notamment grâce à ses fleurs formant de longs épis violets ou blancs, a lieu généralement en été. Cette plante couvre-sol peut être associée avec des fougères ou des hostas. Il ne nécessite pas d'entretien particulier si ce n'est d'éviter d'arroser le cœur de la plante pour éviter le pourrissement ,et la protéger des limaces et escargots en mettant de la cendre.

L'andromède du japon ou pieris japonica

Appelé andromède du Japon, le Pieris japonica est un arbuste au feuillage persistant qui passe du vert sombre au rouge brillant au printemps. Exposé à la mi-ombre et à l'abri du vent, il apprécie les sols acides, riches, frais et bien drainés. En terrain calcaire, il faut donc créer une large et profonde fosse de terre de bruyère avant de le planter. Son abondante floraison constituée de très nombreuses grappes de petites clochettes blanches, a lieu entre mai et juin, et constitue l'un de ses atouts majeurs. De plus, l'andromède du Japon, qui peut atteindre 2 m de haut, peut se prêter à de nombreuses utilisations. Planté isolé, il embellit à merveille une zone ombragée du jardin. Mélangé à d'autres arbustes dans une haie, il fait aussi merveille grâce à son feuillage persistant qui apporte de la couleur et sert de brise-vue même en hiver. Enfin, implanté dans un massif parmi des hellébores, des azalées du Japon ou des rhododendrons, l'andromède du Japon pourra, au printemps, dévoiler et déployer sa prolifique floraison d'une blancheur immaculée, au beau milieu des autres fleurs arborant des couleurs variées.

LE Bégonia grandis

Plantés en massifs, les bégonias ont des qualités ornementales très appréciées des jardiniers. Ne redoutant pas du tout l'ombre, bien au contraire, ils s'épanouissent dans des endroits frais et humides. Originaire des sous-bois de Chine et du Japon, le bégonia est une plante vivace qui se plaît dans des sols meubles, légers et riches en humus. Très facile à cultiver, Begonia grandis est le plus rustique car il résiste à des températures hivernales négatives. Il peut atteindre 70 à 80 cm de hauteur. Avec ses grandes feuilles vertes et ses grappes de fleurs roses qui apparaissent en été et jusqu'en automne, le Begonia grandis s'accorde parfaitement et s'associe facilement avec des fougères, des rodgersias, des pulmonaires ou des impatiens.

l'épimédium

Plante vivace à rhizomes dont on ne connait pas moins de 40 espèces, l'épimédium est très facile à cultiver et affectionne tout particulièrement l'ombre. D'une grande rusticité, cette plante au feuillage assez dense s'adapte à des conditions difficiles, on peut l'utiliser en couvre-sol, bordures, au pied d'une haie ou en sous-bois. Elle se contente de n'importe quel type de sol du moment qu'il est frais et bien drainé. Appelée également fleur des elfes, l'épimédium est de taille modeste, ne dépassant pas les 50 cm. Il peut être doté d'un feuillage persistant ou le plus souvent caduc mais celui-ci change de couleurs au fil des saisons. La floraison a lieu au printemps et les petites fleurs de l'épimédium se teintent, selon les espèces, de couleur blanche, jaune, orange, rose ou lilas.

La fougère

Plante de sous-bois, aimant en général les lieux ombragés et frais, la fougère compte un très grand nombre d'espèces et de variétés. Elle affectionne d'être plantée à l'ombre dans des sols humides, peu sablonneux, bien drainés, plutôt acides que calcaires. Il en existe de très nombreuses variétés mais l'on pourra choisir par exemple la magnifique fougère scolopendre. Plus connue sous les noms de langue de cerf ou de bœuf, cette plante de petite taille possède un feuillage persistant vert vif très décoratif. Installée dans un lieu ombragé et humide, elle est très facile d'entretien et ne nécessite aucun soin particulier.

l'hellèbore

Incontournable pour fleurir les jardins en hiver, l'hellébore est une plante vivace et résistante, originaire d'Europe centrale et du sud, qui supporte aussi bien le froid et la neige en hiver que la sécheresse estivale. Elle doit être plantée à l'ombre d'un sous-bois ou la mi-ombre mais à l'abri des vents froids et requiert un sol souple, frais, neutre ou calcaire. Formée de touffes compactes aux feuilles plus ou moins persistantes selon les espèces, cette plante fait des merveilles dans le jardin comme couvre-sol en bordure de massifs. Du fait de sa floraison hivernale, elle est souvent appelée Rose de Noël, appellation pourtant réservée à la seule espèce d'hellébore noire ou helleborus niger. Il existe un vaste choix d'hellébores offrant des fleurs aux couleurs qui varient du rose au pourpre presque noir en passant par le vert. A noter cependant que l'ensemble de la plante est toxique et qu'un simple contact avec la peau peut provoquer des rougeurs ou des irritations cutanées.

Le lierre

Qu'il soit grimpant ou rampant, le lierre compte des centaines de variétés ayant des feuillages aux formes et aux couleurs diverses, qui permettent d'habiller ou de décorer un mur ou une partie ombragée du jardin. D'une rusticité à toute épreuve, il supporte l'obscurité, le froid ou la sécheresse et accepte tous les types de terrains même calcaires. Le seul entretien requis est de le tailler régulièrement car il peut devenir rapidement une plante invasive difficile à éliminer si l'on ne prend pas garde.