Concert d'Indochine : quel protocole pour les 5.000 spectateurs ?

Ce samedi sera une journée à marquer d'une pierre blanche pour les amateurs de concerts : pour la première fois depuis le début de l'épidémie en France, 5.000 spectateurs seront réunis à Bercy, dans la capitale. Ce concert du groupe Indochine sera doublé d'une étude scientifique sur la transmission du virus.

La distanciation sociale ne sera plus de rigueur dans la fosse de la célèbre salle de spectacle. Le port du masque, en revanche, sera obligatoire et pour respecter le couvre-feu fixé à 21h, ce concert gratuit commencera à 17h à l'AccorHotels Arena avec une première partie électro assurée par Etienne de Crécy avant l'arrivée du groupe Indochine. Le groupe vétéran formé en 1981 remontera sur scène après avoir dû reporter d'un an (au printemps-été 2022) la tournée pour ses 40 ans à cause de la crise sanitaire.

Une première en france

Ce genre de concert-test n'est pas une première en Europe : d'autres pays tels que l'Angleterre, l'Allemagne et l'Espagne en ont déjà organisé plusieurs depuis le mois de décembre dernier. En France, cette expérience avait été reportée plusieurs fois et aura finalmeent lieu sur fond de nette amélioration de la situation sanitaire, à deux jours de l'ouverture de la vaccination pour tous les adultes.

L'événement, dont les premiers résultats sont attendus fin juin, n'est ouvert qu'aux 18-45 ans qui ne présentent pas de risques de développer des formes graves de la maladie en cas de contamination. Sur les 20.000 volontaires, un groupe de 7.500 personnes a été sélectionné après avoir présenté un test antigénique négatif entre mercredi et vendredi, effectué dans l'enceinte même de l'arène de Bercy transformé en centre de dépistage pour l'occasion.

Sur ces 7.500 sélectionnés, 5.000 pourront danser sur les tubes d'Indochine tandis que les 2.500 autres (baptisés le groupe «contrôle») devront rester chez eux. Tous devront se soumettre à un test salivaire ce samedi, puis un autre sept jours plus tard. Le nombre de cas positifs sera ensuite comparé dans les deux groupes.

de résultats rassurants en espagne

L'enjeu de ce concert reste primordial pour le secteur du spectacle, qui connaît une reprise en pointillés malgré la reprise des concerts assis avec distanciation depuis le 19 mai dernier. Pour l'instant, l'organisation de festivals reste autorisée pour cet été, avec une limite d'une personne tous les 4 mètre carrés. Nombre de festivals (Solidays, Eurockéennes ou Rock en Seine) ont d'ores et déjà jeté l'éponge. Les Francofolies, le Printemps de Bourges et les Vieilles Charrues sont quant à eux maintenus.

Les expériences précédentes en Europe n'ont pas montré de risque élevé de contamination. Mais les résultats rassurants, notamment ceux du premier concert-test à Barcelone avec 500 spectateurs, sont difficilement extrapolables selon des chercheurs. Dans une étude publiée vendredi, ils estiment que ce premier concert avait été organisé dans des «conditions strictes» alors que le virus circulait faiblement dans le pays.