DIRECT - Coronavirus : la pression hospitalière poursuit sa décrue, moins de 17.000 personnes hospitalisées

La France continue de retrouver une partie de ses loisirs et un peu de liberté, sur fond de recul de l'épidémie. Le couvre-feu est désormais repoussé à 21h et les principaux indicateurs de l'épidémie poursuivent lentement leur baisse. Suivez l'évolution de la situation en direct.

20H14

Le Liban a annoncé avoir vacciné plus de 10.000 personnes contre le coronavirus pour la seule journée de samedi dans le cadre d'une campagne de vaccination «marathon» organisée par le ministère de la Santé dans le pays en crise. Au total, 10.452 personnes âgées de plus de 30 ans avaient reçu à 18H30 (15H30 GMT) une dose de vaccin AstraZeneca, selon le ministère, en se rendant sans rendez-vous dans plusieurs centres de vaccinations disséminés dans le pays et ouverts tôt le matin.

La capitale Beyrouth et certaines parties du pays n'étaient pas concernées par cette opération «marathon», comme l'ont qualifiée les autorités, mais le ministre de la Santé sortant, Hamad Hassan, a assuré qu'une deuxième journée de ce type était envisagée et couvrirait cette fois plus de régions. «Certaines régions n'ont pas voulu participer mais après l'expérience encourageante d'aujourd'hui, tout le monde y prendra bientôt part», a-t-il affirmé sans toutefois préciser de date.

19H48

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés a continué de baisser lentement samedi, avec moins de 17.000 personnes hospitalisées dont 3.028 en soins critiques, selon les données de Santé publique France.

Actuellement 16.847 patients atteints du coronavirus sont accueillis dans les hôpitaux français (contre 17.272 vendredi), dont 334 au cours des dernières 24 heures (539 la veille). Il y a une semaine, 19.765 malades du Covid étaient hospitalisés. Les services de soins critiques, où sont soignés les malades du Covid-19 les plus gravement atteints et qui comprennent les lits de réanimation, ont enregistré 3.028 malades (3.104 la veille), soit environ 500 de moins qu'il y a une semaine. Ces services ont admis 93 nouveaux patients Covid (155 le jour précédent).

En 24 heures, la maladie a emporté 71 patients à l'hôpital, portant le nombre total de décès à 109.387 depuis le début de la pandémie.

14h47

Plusieurs enquêtes ont été lancées en Allemagne contre des structures proposant des tests Covid-19 rapides, soupçonnés de gonfler le nombre de dépistages réalisés pour obtenir des remboursements non mérités de la part de l'Etat.

Le parquet de Bochum (nord-ouest) a perquisitionné vendredi des locaux et logements privés liées à une entreprise proposant de tels tests antigéniques, selon une porte-parole citée par le quotidien Süddeutsche Zeitung.

La parquet de Lübeck (nord) a également ouvert une enquête pour "fraude" liée à la "réalisation et la facturation de tests rapides", selon l'hebdomadaire WirtschaftsWoche; et l'autorité sanitaire de Cologne a visité vendredi un centre pour un contrôle inopiné.

13h31

Le vaccin Pfizer produit des anticorps qui sont capables de neutraliser le variant indien du coronavirus, avec cependant une "efficacité légèrement diminuée" en laboratoire, selon une étude de chercheurs de l'Institut Pasteur.

Chez les personnes vaccinées avec deux doses du vaccin Pfizer, les anticorps présents dans leur sérum sanguin sont efficaces sur le variant anglais, mais légèrement moins efficaces contre le variant indien étudié, selon ces travaux parus sur le site de pré-publication BioRxiv.

12h40

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 3.524.960 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 10H00 GMT.

Plus de 169.379.970 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

11h48

5.000 spectateurs ont rendez-vous samedi (à 18h, avec une première partie assurée par Etienne de Crécy dès 17h) pour danser au son des tubes d'Indochine et retrouver l'ambiance du live, dans la fosse de Bercy à Paris, lors d'un concert doublé d'une étude scientifique très attendu par un secteur durement éprouvé par le Covid-19.

10h49

Un quartier de la ville de Guangzhou dans le sud de la Chine a été confiné samedi alors que les autorités locales tentent de contenir une hausse des cas de coronavirus. Vingt cas de Covid-19 ont été signalés la semaine dernière dans ce centre industriel au nord de Hong Kong, qui compte quelque 15 millions d'habitants. Un avis du bureau municipal de la santé de Guangzhou publié samedi a identifié cinq rues du district de Liwan dans le centre-ville comme "zones à haut risque" et a ordonné à leurs habitants de rester confinés jusqu'à ce que des tests de dépistage menés en porte-à-porte soient terminés.

9h54

Le déficit budgétaire de l'Etat s'élèvera à «environ 220 milliards d'euros» en 2021, contre 173,3 milliards prévus en loi de finances initiale (LFI), a déclaré samedi à l'AFP le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt.

Cette aggravation de près de 47 milliards du déficit budgétaire est «la conséquence des mesures de soutien que nous continuons à prendre pour accompagner au mieux la reprise», selon le ministre. Le gouvernement doit présenter le 2 juin un projet de loi finances rectificative (PLFR) comprenant 15 milliards d'euros de mesures d'urgence supplémentaires, qui serviront notamment au financement de l'activité partielle et à des aides ciblées pour les entreprises en difficulté, avaient détaillé Olivier Dussopt et le ministre de l'Economie Bruno Le Maire dans un entretien aux Echos jeudi.