Météo : un pic de chaleur attendu mardi

Après plusieurs semaines de fraîcheur et un mois de mai en-dessous des normales de saison, le beau temps semble être enfin de retour. Un pic de chaleur est d'ailleurs même attendu ce mardi 1er juin.

Ce jour-là, les températures les plus élevées pourront en effet atteindre 30°C à Rennes, Paris, Lyon ou Bordeaux. En plein soleil, la température ressentie pourra même osciller entre 33 et 38°C. Ce pic de chaleur est lié à une remontée d'une masse d'air chaud venue d'Afrique du nord.

A partir de mercredi, la chaleur se fera encore plus pesante. Dès la veille, des orages éclateront en Nouvelle-Aquitaine avant de gagner le nord du pays mercredi. Entre vendredi et samedi, un nouveau pic de chaleur, voire de forte chaleur, est envisagé dans l'est de la France, avant l'arrivée de nouveaux orages.

On va passer d'une fin de printemps fraîche à un début d'été (début juin) chaud. Ici le cas de #Paris. L'occasion de rappeler que les fameuses "normales" ne sont que des moyennes et qu'il est "normal" de fluctuer autour.#été2021 pic.twitter.com/sD8SU6ryOu — Francois Jobard (@Francois_Jobard) May 28, 2021

En bord de mer, la température de l'eau devrait néanmoins rester encore relativement fraîche, que ce soit sur les côtes de la Manche, en Méditerranée ou dans l'océan Atlantique. Gare doncc aux risques d'hydrocutions. Communément appelé «choc thermique», ce malaise survient en effet en cas de différence brusque de température subie par l’organisme. Il peut, dans le pire des cas, être fatal.

Le pic de chaleur attendu cette semaine n'a toutefois rien d'exceptionnel et aucun record de température ne devrait être enregistré. Les premiers pics de l'année surviennent généralement à cette période, entre le début et la mi-juin.