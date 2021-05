Pourquoi les ministres vont se faire plus discrets à partir d'aujourd'hui

A partir de ce dimanche et jusqu'au second tour des élections régionales le 27 juin, c'est comme si la vie du gouvernement était mise sur pause. Ni annonces fracassantes, ni déplacements à prévoir, les ministres devront respecter une «période de réserve», comme avant chaque élection.

Si elle n'est encadrée par aucun texte de loi, cette disposition est une sorte de tradition républicaine. A chaque scrutin, elle est fixée par le gouvernement lui-même.

Pour les élections régionales et départementales des 20 et 27 juin prochains, ses contours ont été précisés fin avril, dans une circulaire envoyée par Matignon aux ministères et intitulée «Recommandation aux membres du gouvernement à l’approche des échéances électorales», rapporte Le Parisien.

Il y est indiqué que cette «période de réserve électorale» débute trois semaines avant le premier tour, c'est-à-dire dimanche 30 mai à 0h (ou si vous préférez samedi 29 mai à minuit) et s'achève à l’issue du second tour, le dimanche 27 juin au soir.

Pas de grandes annonces

Durant ces quatre semaines, Matignon demande aux membres du gouvernement de cesser les déplacements officiels et de ne faire aucune déclaration qui pourrait être susceptible d'influer sur le scrutin. Aucune réforme ne sera donc annoncée pendant cette période. Il y a fort à parier que les ministres se feront moins présents dans les médias.

Cette exigence de réserve concerne aussi bien les ministres candidats aux régionales et aux départementales (au nombre de quinze) que les autres. Si Jean Castex devra s'y plier, il n'en sera pas de même d'Emmanuel Macron, «seul exempté de cette règle», précise Franceinfo.