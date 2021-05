Dès ce lundi, tous les adultes peuvent se faire vacciner

C'est une étape cruciale dans le calendrier de vaccination en France. Dès aujourd'hui, toutes les personnes majeures peuvent recevoir une dose de vaccin contre le Covid-19.

La campagne, entamée dans le pays le 27 décembre 2020, s'était peu à peu élargie. D'abord réservé aux Français les plus âgés et les plus fragiles, le vaccin avait ensuite été disponible selon certains critères d'âge ou de santé.

Les 18-49 ans sans problèmes de santé, qui jusqu'ici pouvaient seulement bénéficier de créneaux de vaccination laissés libres le jour pour le lendemain, auront donc désormais tout le loisir de se faire vacciner. Avant peut-être une ouverture aux mineurs.

Ce nouveau palier dans la vaccination est autant attendu par cette tranche de la population que par le gouvernement, qui table sur l'accélération des injections pour un retour à la vie (presque) normale.

Cela arrive en effet une dizaine de jours avant une des étapes les plus importantes du calendrier de déconfinement : le 9 juin. A cette date, les bars et restaurants pourront à nouveau accueillir des clients à l'intérieur, les salles de sport pourront rouvrir, et le télétravail sera assoupli. Le couvre-feu devrait en outre être retardé de deux heures (23 h au lieu de 21 h).

Mais pour y arriver dans de bonnes conditions, la situation sanitaire doit continuer de s'améliorer. Samedi, 10.675 cas positifs ont été recensés à travers le pays, tandis que 16.847 malades du Covid étaient soignés à l'hôpital, dont 3.028 en services de soins critiques (environ 500 de moins que la semaine dernière).

Des chiffres encourageants, mais qui ne doivent pas entraîner de relâchement. Il y a quelques jours, l'épidémiologiste Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique, estimait qu'il faudrait passer en-dessous des 5.000 cas par jour au 15 juin pour «passer un été tranquille».