À Nice, le projet de quatrième ligne de tramway est sur les rails

Le bilan de la concertation sur ce nouveau projet de transport en site propre, menée du 15 février au 31 mars a été dévoilé ce lundi lors du Conseil métropolitain de Nice-Côte d’Azur. Cette ligne doit permettre de réduire les embouteillages entre Nice et les villes voisines de Saint-Laurent-du-Var et Cagnes-sur-Mer. La mise en service est prévue pour 2026.

93% des habitants la Métropole qui se sont exprimés (333 au total) sont favorables au projet et 54% des sondés approuvent le tracé préférentiel présenté par les services métropolitains.

Un tracé de 7,1km et 13 stations empruntant une partie de la RM 6007 (autrefois connue sous le nom de « Nationale 7 ») et qui doit relier le quartier niçois de Saint-Augustin (à l’Ouest de la ville) au Parc des sports Pierre Sauvaigo situé dans la ville voisine de Cagnes-sur-Mer. En outre, la Métropole Nice Côte d'Azur assure que la construction de cette nouvelle ligne de tram sera l’occasion de planter 800 arbres supplémentaires et 25 000m2 de gazon.

Limiter la pollution de l’air

Plus de 12 ans après la mise en service de la ligne 1, trois ans après celle de la ligne 2 et deux ans après la ligne 3, Nice s’apprête donc à renforcer encore davantage son réseau de tramway avec deux objectifs. Le premier sera de faciliter les déplacements des 80 000 personnes qui vivent dans ce secteur entre l’ouest de Nice et les communes de Saint-Laurent-du-Var et Cagnes-sur-Mer. Un secteur particulièrement attractif sur le plan économique puisque 27 000 personnes y travaillent. Le second objectif sera de limiter la circulation automobile afin d’améliorer la qualité de l’air.

Selon les calculs des services de la Métropole, cette quatrième ligne doit en effet permettre d’éviter le rejet de 126 000 tonnes de carbone chaque année.

Le coût du projet s’élève à 247 millions d’euros et les travaux doivent débuter à la fin de l’année 2022 pour une mise en service au début de l’année 2026.