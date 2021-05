Traque en Dordogne : la gendarmerie lance un appel à témoins et diffuse la photo du suspect

La chasse à l'homme se poursuit en Dordogne où le suspect est toujours en fuite. Le préfet, Frédéric Périssat, a livré, ce lundi 31 mai en fin de matinée, les derniers éléments de l'affaire.

Présent à ses côtés, le général André Pétillot, commandant de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine, a notamment annoncé que la photo du suspect allait être diffusée.

A 11h17 très exactement, soit à l'issue du point presse de ce lundi qui n'aura duré que quelques minutes à peine, le compte Twitter de la gendarmerie de Dordogne a effectivement posté la photo de l'individu recherché.

L'homme, un ancien militaire décrit depuis la veille comme lourdement armé et qui a été repéré dans une zone boisée d'environ 4 km2, répond ainsi au nom de Terry Dupin.

Agé de 29 ans, il est né en région parisienne et est une nouvelle fois décrit comme «dangereux» et «activement recherché par les forces de l'ordre pour tentative d'homicide». Physiquement, il s'agit d'un homme barbu qui mesure 1m83, de corpulence athlétique et de type caucasien (européen, NDLR).

Un nouveau point presse prévu dans la journée

Selon les informations qui avaient été communiquées la veille, l'individu qui s'en est pris violemment au nouveau petit ami de son ex-compagne, a déjà été condamné à quatre reprises pour violences conjugales, précisément à l'encontre de la mère de ses trois enfants.

En diffusant sa photo au grand public, les autorités espèrent obtenir des informations permettant de le localiser précisément et de l'appréhender. Pour ce faire, toutes les personnes susceptibles d'aider les gendarmes peuvent contacter immédiatement le 05.53.50.60.07.

Par ailleurs, les autorités prévoient de refaire un nouveau point presse dans le courant de la journée.