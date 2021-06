SNCF : des nouveaux tarifs présentés ce mardi 1er juin

«AvantageS», tel est le nom - et dans cette graphie - de la nouvelle grille tarifaire de la SNCF pour ses trains Inouï et Intercités qui doit être présentée par la compagnie ce mardi 1er juin. L'objectif : attirer des voyageurs qui ont déserté les gares avec la crise sanitaire.

Et pour y parvenir, l'opérateur ferroviaire tricolore promet davantage de petits prix en espérant dompter la concurrence.

«J'ai demandé à nos équipes de proposer des prix modérés et de rendre la gamme tarifaire plus simple, plus lisible et plus claire», a expliqué la semaine dernière le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou au JDD.

Pour convaincre les Français, le patron et cheminot en chef met en avant un objectif écologique - puisque le train pollue moins que la voiture ou l'avion - mais aussi commercial, avec l'arrivée cette année de l'ouverture à la concurrence. La SNCF se «présentera à tous les appels d'offres régionaux», a précisé Jean-Pierre Farandou.

Augmenter les passagers de 10 % à 20 %

Car son objectif est clair : faire passer la part de Français utilisant le train de 10 % à 20 % en dix ans. Reste que de nombreux Français estiment que les TGV demeurent trop chers. Pour les convaincre de revenir, la compagnie va donc devoir proposer des tarifs attractifs. Un exercice compliqué alors que le Covid-19 a engendré plus de trois milliards de pertes pour le groupe et que de nouvelles habitudes, avec le télétravail, pourrait faire baisser durablement la clientèle d'affaires.

Si aucun détail quant aux nouveaux prix proposés n'a encore filtré, la SNCF pourrait quoi qu'il en soit proposer des prix plus abordables et disponibles jusqu’aux derniers jours avant le départ.

Une nouvelle gamme rendue possible grâce à un assouplissement de la stratégie appliquée dans le transport, aérien notamment, selon laquelle plus on se rapproche de la date du voyage, plus les billets sont chers.