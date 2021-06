Bouches-du-Rhône : le masque n'est plus obligatoire sur les plages

Alors que l’épidémie continue de ralentir dans le département, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d’alléger les mesures liées au port du masque.

A compter de ce mercredi 2 juin, il n’est plus obligatoire sur «les plages, parcs et jardins, abords de plans d’eau et dans les espaces naturels (massifs forestiers) à l’exception de rassemblements liés à une manifestation organisée et autorisée s’y déroulant», est-il indiqué dans un communiqué.

Les conducteurs de deux-roues ne sont pas non plus contraints de le mettre, tout comme les personnes pratiquant une activité physique et sportives, et celles en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant cette dérogation.

le masque reste obligatoire sur la voie publique

En revanche, le port du masque demeure obligatoire sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public, dans les établissements accueillant du public, comme les commerces et les lieux culturels, ainsi que dans les marchés, vide-greniers et autres foires et brocantes. En cas de non-respect de cette règle, le montant de l'amende est fixé à 135 euros minimum.

La préfecture rappelle d’autre part que «la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique et les espaces publics demeure interdite à l'exception des terrasses aménagées et dans le respect des protocoles sanitaires autorisant leur ouverture au public».