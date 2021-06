Nice : des parents se battent pour soigner leur fillette victime d’un AVC à la naissance

Laurie et Stéphane, qui n’ont pas les moyens financiers de soigner Morgane leur fillette de deux ans handicapée à la suite d'un AVC, ont lancé une cagnotte en ligne et décidé de créer une association, afin d’alerter l’opinion et les autorités sur la détresse des parents d’enfants atteints d’une infirmité moteur cérébrale.

C’est un problème de santé qui toucherait chaque année un millier d’enfants en France, à l’instar de la petite niçoise Morgane, victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) lors des derniers mois de grossesse de sa maman.

«Notre fille avait six mois, quand le diagnostic est tombé, confie sa maman, Laurie, 38 ans. Aujourd’hui encore, lorsque nous disons à des gens que notre fille a eu un AVC, ils ne nous croient pas, car ils associent ce type d'attaque à la vieillesse. Pourtant, il peut arriver que cela touche les bébés».

Depuis trois mois, Morgane marche difficilement et ne peut toujours pas se servir de son bras droit. Pour éviter que ses muscles ne se rétractent, elle subit des injections et doit suivre régulièrement des séances de rééducation avec un kinésithérapeute. «La Sécurité sociale ne rembourse que 2h30 de séances de kiné par semaine, poursuit sa maman. Mais, cela n’est pas suffisant. On sait que seule la rééducation intensive permet d’avancer».

Une cagnotte en ligne pour Morgane

C’est en Pologne que Laurie et Stéphane ont dû se rendre pour obtenir des soins plus adéquats. Ils viennent d’y passer quinze jours avec Morgane, qui a pu bénéficier de 54 heures de thérapie (massage physiologique, verticalisateur, piscine…), ce qui lui a permis de réaliser d'importants progrès.

«Pour que cela soit efficace, il faudrait faire deux à trois séances par an, explique Laurie. Le problème, c’est que cela coûte de 3.500 à 4.000 euros à chaque fois».

Les parents ont lancé une cagnotte en ligne sur leetchi.com intitulée «Rééducation pour Morgane Decaux», qui a déjà permis de récolter 1.600 euros. Il est possible de suivre les progrès de la petite Niçoise sur la page Facebook : «Le combat de Morgane».