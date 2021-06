Paris : plusieurs centaines de migrants installés près du Canal Saint-Martin

Sans solution d'hébergement, plusieurs centaines de migrants ont été contraints de s'installer dans le jardin Villemin, qui jouxte le Canal Saint-Martin, à Paris (10e). Une situation qui dure depuis plusieurs jours. Sur place, les associations réclament l'ouverture de places d'hébergement d'urgence.

«On entame le troisième jour au jardin Villemin. Les tentes s’ouvrent, certaines personnes partent au travail, d’autres à un rendez-vous médical ou à l’école», fait ainsi savoir l'association Utopia 56 ce mercredi matin, soulignant que jusqu'à «400 personnes» attendaient toujours «une solution».

Pas loin de 400 migrants installés sous des tentes

Ces migrants – principalement des hommes de nationalité afghane, soudanaise, somalienne, érythréenne et kurde – seraient, pour la grande majorité d'entre eux, des demandeurs d’asile. Arrivés, selon un communiqué d'Utopia 56, «sur le territoire français ces derniers mois».

Sur place, des dizaines de bénévoles de Solidarité Migrants Wilson, d'Utopia 56 et d’autres associations se relaient, entre autres disent-ils, pour «assurer une présence citoyenne et militante» et «coordonner les distributions de repas, bâches et couvertures».

Ce soir, alors que plus de 350 personnes sans-abri entament une 3ᵉ nuit jardin #Villemin à #Paris, 234 tentes ont été distribuées afin d’améliorer les conditions de survie. Notre stock était initialement prévu pour l’hiver prochain. Toujours aucune nouvelle de @prefet75. pic.twitter.com/RCozefUyKd — Utopia 56 (@Utopia_56) June 1, 2021

Si une solution d'hébergement aurait dû être proposée à ces personnes, le manque de places disponibles dans la région contribue à rendre la situation particulièrement compliquée pour eux. Ce week-end, à l'issue d'une manifestation contre la fin de la trève hivernale et en faveur du droit au logement, plusieurs centaines de migrants se sont retrouvés à la rue.

A ce jour, la préfecture de Paris et d'Ile-de-France n'avait pas pris contact avec eux, les laissant livrés à eux-mêmes en plein Paris. Hier, Utopia assurait que, selon les informations obtenues auprès de la Mairie de Paris, les personnes ne seraient pas évacuées ou dispersées sans proposition d’hébergement de la préfecture.

«invisibiliser les personnes à la rue»

La maire du 10e arrondissement, Alexandra Cordebard, s'est jointe aux associations pour réclamer l'ouverture de places d'hébergement en urgence. Pour l'élue socialiste, Paris et sa région «a besoin d'un nouveau grand centre d'hébergement», afin d'«accueillir et orienter rapidement» ces demandeurs d'asile.

Sans réponse pour l'instant, les associations dénoncent la politique mise en place par la préfecture de police de Paris (PP) qui a, selon eux, «pour effet d’invisibiliser les personnes exilées à la rue». Ce mercredi, elles craignaient qu'une énième évacuation soit organisée par la préfecture de police.

Des «mises à l’abri d’envergure» pour Utopie 56, qui «ne seraient pas nécessaires si chaque personne était prise en charge à son arrivée sur le territoire».