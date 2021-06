SNCF : réductions, conditions...tout ce qu'il faut savoir sur la carte de réduction commune

Carte «Avantage» unique, tarifs plafonnés, conditions d’échange allégées…Pour inciter les passagers à voyager dans ses trains, la SNCF a dévoilé, ce mardi 1er juin, une nouvelle offre tarifaire pour les TGV et les Intercités. Celle-ci se veut plus simple, plus accessible et plus lisible. Mais concrètement, quelles sont les nouveautés ?

La principale mesure concerne la fusion des différentes cartes de fidélité (famille, senior, jeune et week-end).

30% de réduction garantis

Dès le 17 juin prochain pour les nouveaux adhérents, et dès ce mardi 1er juin pour les personnes déjà titulaires d’une carte, la compagnie ferroviaire propose en effet une nouvelle carte «Avantage» unique pour l'ensemble des clients, toujours au prix de 49 euros pour un an.

Avec cette nouvelle carte, les clients bénéficient d'une réduction de 30% sur les tarifs seconde et première en France et en Europe et d’une autre de 60% pour trois enfants accompagnant âgés de 4 à 11 ans.

dES PRIX PLAFONNÉS

L’un des avantages de cette carte nouvelle génération, et non des moindres, c’est qu’elle garantit un prix plafonné sur l’ensemble des destinations, y compris à la dernière minute, quels que soient le jour et l’heure de la réservation.

En seconde, un billet ne coûtera ainsi pas plus de 39 euros pour les trajets de moins de 1 heure 30, pas plus de 59 euros pour les trajets entre 1 heure 30 et 3 heures, et pas plus de 79 euros pour les trajets plus longs. Et comptez 19, 29 et 39 euros respectivement pour les enfants.

une exception

A noter toutefois que les adultes âgés de 28 à 59 ans ne pourront pas en profiter en semaine, sauf s’ils voyagent avec des enfants ou s'ils réservent un billet retour après le week-end.

Il faut également savoir que cette carte inédite ne sera sans doute pas reconnue dans tous les TER, chaque région ayant la liberté de proposer ce programme ou pas.

Des conditions de remboursements simplifiées

En outre, la SNCF a simplifié les conditions d'échange et de remboursement des billets. Les clients peuvent reporter ou annuler leur voyage sans frais jusqu'à trois jours avant le départ.

A partir du 17 juin, les clients auront également la possibilité de voir, pour chaque destination, quels sont les prix minimum et maximum pratiqués par le groupe.

Une offre pour les télétravailleurs

Autre nouveauté, la SNCF lance pour la rentrée un abonnement annuel dédié au télétravail. Celui-ci est valable du lundi au vendredi et propose 250 trajets par an, ce qui correspond à 2 à 3 jours en télétravail par semaine.

De plus, la compagnie va simplifier son programme de fidélité «Grand voyageur» en reconnaissant la fréquence des déplacements de ses clients.

Enfin, elle élargira début 2022 sa formule «TGVMax», accessible jusqu'à présent qu'aux 16-27 ans, aux seniors de 60 ans et plus. Ces derniers pourront ainsi se déplacer en TGV de façon illimitée, du lundi au vendredi, pour 79 euros par mois.