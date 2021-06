Transports en commun : quelles lignes seront en travaux cet été en Île-de-France ?

Comme chaque année, la période estivale est synonyme de grands travaux pour les transports en commun franciliens. Île-de-France Mobilités, la RATP et SNCF Réseau ont présenté ce mercredi 2 juin les chantiers qui viendront perturber le réseau cet été.

Il s'agit d'«une priorité» pour Île-de-France Mobilités, la RATP et SNCF Réseau, qui soulignent que l'été est la période idéale pour «entretenir, moderniser et développer le réseau ferroviaire francilien».

Dès le mois de juin et jusqu’à la fin du mois d’août, 5 lignes de RER, 7 lignes de train, 4 lignes de métro, 3 lignes de tramway connaîtront des travaux nécessitant des interruptions temporaires de circulation.

Voici les dates à retenir et le détail par branche :

Le Métro

Ligne 4

Dans le cadre de l'achèvement de son automatisation, la ligne sera fermée les dimanches et lundis soirs, à partir de 22h15 jusqu’au 26 juillet, tous les dimanches matins jusqu’à 12h (sauf le 15 août) ainsi que tous les dimanches toute la journée les 6, 13 et 27 juin.

Ligne 6

Cet été aura lieu la dernière étape du programme de rénovation du viaduc entre les stations Passy et Pasteur. En conséquence, le trafic sera interrompu entre les stations Montparnasse Bienvenüe et Trocadéro du 26 juin au 27 août inclus. Un bus de substitution circulera aux mêmes horaires que le métro.

Le trafic sera également interrompu entre les stations Montparnasse Bienvenüe et Charles de Gaulle Étoile, du 20 au 25 juillet inclus.

Ligne 11

Du 26 juin au 29 août inclus, le trafic sera interrompu entre les stations Mairie des Lilas – Porte des Lilas, faisant de la station Mairie des Lilas le terminus provisoire de la ligne. Et ce, afin de préparer l’arrivée du nouveau matériel roulant.

Ligne 14

Dans le cadre du prolongement de la ligne 14 vers l’aéroport d'Orly, le trafic sera interrompu sur l'ensemble de la ligne de façon régulière. Jusqu'au 22 juin, la ligne est fermée les dimanches, lundis et mardis soir à partir de 22 heures.

Elle sera également interrompue entre les stations Gare de Lyon et Olympiades, du dimanche 25 juillet 14h au dimanche 22 août inclus. A noter qu'un bus de remplacement sera affrété entre la Gare de Lyon et Olympiades pendant ces périodes de fermeture.

Le RER

RER A

Tout l'été, du 26 juin au 29 août inclus, le RER A sera fermé entre Auber et Nanterre–Université/Cergy /Poissy, tous les soirs dès 21h et 24h/24 tous les week-ends.

Le trafic sera également totalement interrompu du 9 au 13 août et du 16 au 20 août inclus, entre Auber et La Défense, et sur la branche Poissy. A ces dates, les trains en provenance et à destination de Saint-Germain-en-Laye seront terminus et départ à Nanterre-Préfecture.

Les travaux consistent à déposer et remplacer l’intégralité des voies, du ballast et des aiguillages.

RER B

Des travaux d’infrastructures sur les quais et sur les voies sont en cours à la gare d’Orsay Ville vont entraîner de nombreuses interruptions sur cette portion de ligne du RER B : entre Le Guichet et Saint-Rémy-lès-Chevreuse du samedi 10 juillet au mercredi 11 août inclus, entre Les Baconnets et Massy-Palaiseau du samedi 24 juillet au mercredi 11 août inclus et entre Palaiseau et Saint-Rémy-lès-Chevreuse du jeudi 12 août au vendredi 20 août inclus.

Trois stations (Denfert Rochereau, Luxembourg, Fontaine Michalon) seront également fermées sur plusieurs périodes : la gare de Fontaine-Michalon du 28 juin au 23 juillet, la gare de Luxembourg du 1er au 31 juillet 2021 et la gare de Denfert-Rochereau le dernier week-end de juillet puis tous les week-end d'août.

Une interruption des circulations entre Aulnay-sous-Bois et l’Aéroport Charles-de-Gaulle 2 sera aussi à prévoir les 26 et 27 juin, alors que la gare de l'Aéroport Charles-de-Gaulle 2 ne sera pas desservie le week-end des 3 et 4 juillet.

Enfin, du 12 juillet au 27 août, l’offre des trains sera réduite en heures de pointe entre Aulnay et Mitry-Clay, et sera nulle dans les deux sens le week-end du 14 et 15 août.

RER C

Les travaux d'été du RER C à Paris intramuros se poursuivront cette année du jeudi 15 juillet au samedi 21 août inclus. En conséquence, les trains seront terminus / origine Musée d’Orsay ou Paris Austerlitz pour les branches Juvisy, Brétigny, Dourdan-la-Forêt, Saint-Martin-d'Etampes, Versailles-Chantiers via Juvisy et Pontde-Rungis.

A ces dates, il n’y aura également aucune circulation entre Pont-de-Rungis et Massy-Palaiseau, entre Saint-Quentin-en-Yvelines /Versailles-Château et Musée d’Orsay, et entre Pontoise et Musée d’Orsay. Les voyageurs seront invités à emprunter les lignes N, H, J ainsi que les lignes de bus qui empruntent un itinéraire parallèle.

Enfin, il n’y aura aucun train entre Avenue Henri Martin et MontignyBeauchamp du 1er au 14 juillet, puis du 22 août au 3 septembre, à partir de 22h45 / 23h00 selon le sens de circulation.

RER D

Des travaux de renforcement de caténaires pour l’arrivée du nouveau matériel roulant qui se dérouleront du 31 mai au 11 juillet. En conséquence, des bus de substitution seront mis en place entre Maisons-Alfort et Villeneuve-Saint-Georges, du 3 au 4 juillet puis du 10 au 11 juillet.

A noter également que les gares de Buno-Gironville et Boigneville ne seront pas desservies en heures de pointe et ce, jusqu'au 24 juillet. Enfin, du 9 août au 1er octobre, des bus de substitution seront mis en place entre Corbeil-Essonnes et Juvisy

RER E

Dans le cadre du prolongement du RER E, les rails seront remplacés dans le tunnel entre Haussmann-Saint-Lazare et Magenta, entraînant la fermeture de ces deux gares du 19 juillet au 29 août. Les trains de la ligne E seront origine / terminus Paris Est et le trafic sera réduit en heures de pointe. La Ligne 7 du métro sera renforcée en conséquence.

Enfin, du 4 au 5 septembre, le RER E s’arrêtera à Nogent-le-Perreux, et les branches Coulommiers et Provins seront supprimées et remplacée par des bus de substitution. Comme le reste de l’année, le RER E sera interrompu à 23h30 pendant l’été toutes les nuits de semaine.

Le tramway

Tram t1

Jusqu'à l'automne, plusieurs stations du tram T1 seront fermées pour être modernisées. Parmi elles, la station Hôtel de ville de Bobigny sera fermée jusqu’au 2 août inclus, celle de Gaston Roulaud sera fermée jusqu’au 29 août inclus, celle du Marché de Saint-Denis sera fermée jusqu’au 17 octobre inclus, celle de La Courneuve 6 Routes sera fermée jusqu’au 19 octobre inclus et celle de Danton sera fermée du 4 août au 4 janvier 2022 inclus.

A savoir que le tram T1 sera également interrompu entre les stations Hôpital de la Fontaine et Escadrille Normandie Niémen du 20 au 24 août inclus. Des bus de substitution sera mis en placle à ces dates.

Tram T2

Le tram T2 sera interrompu du 10 juillet au 8 août inclus entre les stations Charlebourg et Puteaux en raison des travaux pour le RER E (création d’un couloir de correspondance entre la future gare du RER E et les lignes L, U et T2).

Un itinéraire sera proposé entre La Défense et Charlebourg, via une navette qui assurera la liaison sur ce tronçon pendant la fermeture. Un autre tronçon sera assuré en La Défense et Puteaux, via les lignes SNCF L et U, ainsi que par la ligne de bus 141.

Tram T3b

Le tram T3B sera interrompu du 3 au 9 juillet 2021 entre les stations Porte de Vincennes et Delphine Seyrig, puis du 10 au 19 août 2021, entre les stations Porte d’Asnières et Porte de Pantin. Ces fermetures permettront la réalisation des travaux des dalles de quais. Un service de bus de substitution sera mis à la disposition des usagers de la ligne.