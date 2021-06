Coronavirus : vers la fin du masque en extérieur ?

En visite dans le Lot pour commencer son tour de France «au contact» de la population, Emmanuel Macron a profité mercredi de sa présence à Saint-Cirq-Lapopie pour faire quelques annonces. L'une d'elles concernait le port du masque en extérieur qui, selon le chef d'Etat, prendra fin «de manière différenciée sur le territoire».

Le sujet a été abordé alors que le président de la République s'exprimait à propos des congés d'été. Cette année, «les vacances c'est en France», a assuré Emmanuel Macron, avant d'invoquer la perspective d'être débarrassé du masque en extérieur pour encourager les Français à suivre sa recommandation.

«Au niveau national il faudra encore attendre un peu», a tempéré le chef d'Etat, ajoutant qu'à cette échelle, la consigne restera sans doute la même «jusqu'à la fin juin». Mais «la perspective dans laquelle on vit tous, c'est qu'on puisse progressivement l'enlever», notamment «dans les lieux ouverts où il n'y a pas trop de risque».

A l'approche des beaux jours et alors que l'épidémie poursuit sa décrue en France, la question du port du masque en extérieur se pose de plus en plus. Certains territoires ont déjà pris les devants, à l'image des plages, parcs et jardins des Bouches-du-Rhône, qui sont accessibles sans masque depuis le 2 juin.

Invité sur le plateau de CNEWS le 31 mai dernier, l'épidémiologiste Martin Blachier allait lui aussi dans ce sens, préconisant «d'arrêter le masque en extérieur», et avançant un «consensus» scientifique «sur le fait que l'on pourrait tout à fait le retirer».

A ce sujet son homologue Arnaud Fontanet, de l'Institut Pasteur, se veut également optimiste mais prudent : il estime que les Français pourront passer un «été tranquille», mais à condition de ne pas oublier «tous les petits efforts» dans l'immédiat, y compris le port du masque.