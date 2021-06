Le vol aller-retour Nice- New-York à seulement 387 euros

Un aller-retour Nice-New-York pour seulement 387 euros. Voilà le genre de bons plans désormais accessibles aux voyageurs, selon le comparateur de prix Liligo.

Un tarif extrêmement bas dû aux restrictions imposées par les États-Unis et à l’impact de la crise sanitaire sur le transport aérien. Et cela risque de durer, puisqu’il est d’ores et déjà possible de trouver des billets similaires à 250 euros pour le mois d’octobre.

«Habituellement, il faut compter entre 800 et 1 000 euros pour s’offrir un tel billet», explique Guillaume Rostand, le porte-parole de Liligo.

«Par rapport à 2019, certaines destinations sont plus chères, concède-t-il. C’est le cas du Maghreb ou des Dom-Tom. Mais pour ce qui est de l’Europe, les tarifs ont considérablement baissé, notamment Lisbonne, au Portugal. En juillet et août, les allers-retours ne dépasseront pas 180 euros, contre 250 euros en moyenne, il y a deux ans».

Barcelone, Santorin ou Split à prix cassés

D’autres destinations ont vu les prix baisser au départ de la Côte d’Azur. C’est le cas de Santorin, en Grèce (-45 %). Il est courant de trouver un aller-retour vers cette destination pour 220 euros. Le prix des vols Nice-La Valette (Capitale de Malte) a chuté de -16 % avec un aller-retour à moins de 200 euros.

Les autres destinations européennes pour trouver de très bons plans depuis Nice aller- retour : Barcelone (66 euros, soit -9 %), Ibiza (201 euros, soit -11 %) ou Split en Croatie (214 euros, soit -13 %).

Liligo est un moteur de recherche de voyages qui permet de comparer les offres de billets d’avion, train, bus, locations de voiture et hôtels.