Nouvelle-Aquitaine : pourquoi la situation sanitaire est-elle inquiétante ?

A l’issue du Conseil de défense sanitaire, mercredi 2 juin, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a fait état de «signaux d’alerte» en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, et appelé à la vigilance. Dans ces deux régions, les indicateurs de l’épidémie baissent en effet moins rapidement que dans le reste de l’Hexagone, voire repartent à la hausse.

«En Nouvelle-Aquitaine, nous constatons des hausses parfois sensibles de la circulation du virus», avec un taux de reproduction du SARS-CoV-2 qui «est repassé au-dessus de 1, ce qui signifie que l’épidémie gagne de nouveau du terrain», a indiqué Gabriel Attal.

Une situation particulièrement visible dans les Pyrénées-Atlantiques, mais également «dans une moindre mesure» dans les Landes, la Gironde, le Lot-et-Garonne et la Charente-Maritime. Selon les données de Santé Publique France, le taux d’incidence (c’est-à-dire le nombre de cas positifs pour 100.000 habitants), a augmenté dans tous ces départements depuis le 24 mai dernier, pour se stabiliser en fin de semaine dernière. Il est notamment passé de 70,7 à 111,25 dans les Pyrénées-Atlantiques, en l’espace de quatre jours seulement, pour s'établir désormais à 110,3.

Ce taux d’incidence a notamment augmenté chez les adultes de 20 à 59 ans, tandis qu’il continue de diminuer chez les plus de 60 ans. Au global, le président de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine a expliqué à France Bleu que le taux d’incidence «ne baisse que de 7% par rapport à la semaine précédente, ce que l’on considère comme une stabilisation. (…) Dans les autres régions, on constate des baisses plus importantes», a insisté Benoît Elleboode.

Dans ce contexte, le porte-parole du gouvernement a donc appelé à continuer d’appliquer les gestes barrières, malgré la montée en puissance de la vaccination. A noter cependant que le nombre de personnes en réanimation et le nombre de décès hospitaliers continuent de diminuer progressivement, et Gabriel Attal a bien précisé que, malgré l'augmentation du taux d'incidence, «le niveau de circulation du virus reste modéré».

Circulation de variants à Bordeaux et Dax

L’inquiétude s’est déclarée une première fois il y a quelques semaines, avec l’apparition d’un cluster d’un variant «préoccupant» à Bordeaux, qui a infecté au moins 46 personnes. Les autorités ont dû mobiliser 19.000 doses de vaccins supplémentaires et créer un centre éphémère pour vacciner tout le quartier de Bacalan, concerné par la propagation de ce variant.

Autre source de préoccupation à Dax, où l’ARS de Nouvelle-Aquitaine a indiqué ce mercredi 2 juin qu’une famille a été infectée par le variant Delta (nouveau nom d'une des souches du variant indien), sans lien avec l’Inde ou la Grande-Bretagne où ce variant circule davantage. «On ne connaît pas encore le vecteur de transmission», a déclaré l’agence régionale.

Au 26 mai, 39,5% des Néo-Aquitains ont reçu au moins une dose de vaccin, et 19% les deux doses. malgré cette large couverture vaccinale, la circulation du virus et des variants continue, et c’est pourquoi les autorités demandent aux Français de ne pas baisser la garde.

L'Occitanie sous surveillance

Dans la région Occitanie, un département est particulièrement sous surveillance : le Tarn-et-Garonne. «Début avril, le taux d’incidence départemental était très élevé, de l’ordre de 280 pour 100.000 habitants, et le taux de positivité entre 8% et 9%. Grâce aux efforts de tous durant la période de confinement, le taux est désormais de 90 pour 100.000. Pour autant, il ne baisse plus, il est même le plus élevé de la région», a expliqué le président de l’ARS Occitanie, David Billetorte mardi.

Les autorités ont notamment constaté une augmentation assez forte du taux d’incidence chez les 10-20 ans et chez les 20-30 ans, rapporte France Bleu, mais les hospitalisations continuent de diminuer. La préfète du département a donc annoncé le renforcement des contrôles dans le département, pour s’assurer du respect du couvre-feu et des gestes barrières.