Panne des numéros d'urgence : le parquet de Vannes va ouvrir une enquête après la mort d'un patient

Le parquet de Vannes va ouvrir une enquête après la mort d'un homme de 63 ans aux urgences de l'hôpital de Vannes (Morbihan), mercredi 2 juin, lors de la vaste panne des numéros d'urgence qui a touché la France.

«J'ouvre une enquête en recherche des causes de la mort», a indiqué ce jeudi après-midi François Touron, procureur de la République de Vannes, dans une déclaration à l'Agence France-Presse (AFP).

Dans la matinée, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin avait annoncé qu'une personne ayant une maladie cardiovasculaire «serait décédée» faute d'avoir «pu joindre les services de secours à temps».

Puis, Stéphane Mulliez, directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Bretagne, avait donné des précisions à la mi-journée. «Nous déplorons, en effet, malheureusement, un décès qui est intervenu au centre hospitalier de Vannes», avait-il indiqué, adressant ses condoléances à la famille de la victime.

«C'est un patient de 63 ans qui a été conduit par un proche au centre hospitalier de Vannes. Nous sommes en train de réunir l'ensemble des éléments qui nous permettront de faire progressivement toute la lumière» sur ce drame, avait-il ajouté.

Une enquête administrative a en outre déjà été ouverte.

Des «dysfonctionnements graves et inacceptables»

Selon les déclarations faites jeudi matin par le ministre de l'Intérieur, deux autres accidents cardiovasculaires ont par ailleurs été recensés à La Réunion. «Je ne peux pas dire si le temps (avant l'arrivée des secours, NDLR) a été particulièrement long et s'il est imputable à ce numéro d'urgence. Ce qui est sûr, c'est que les personnes ont témoigné qu'elles ont essayé d'appeler plusieurs fois et qu'elles n'ont pas réussi tout de suite à avoir des opérateurs», avait-il souligné.

Gérald Darmanin a dénoncé des «dysfonctionnements graves et inacceptables», indiquant que le PDG d'Orange, Stéphane Richard, a été convoqué dans la matinée pour donner des éclaircissements sur cette panne.

Sur son compte Twitter, le dirigeant de l'opérateur français de télécommunications, a présenté «ses plus vives excuses» aux personnes touchées.

J’ai rencontré ce matin @GDarmanin et @cedric_o afin de faire le point sur l’incident affectant les appels vers les nums d’urgence. La situation est maintenant stabilisée.



Le Groupe @orange présente ses plus vives excuses à celles et ceux qui ont été touchés ces dernières heures

— Stéphane Richard (@srichard) June 3, 2021