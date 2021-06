Une sénatrice (LR) azuréenne veut que l'État compense les dépenses des collectivités

Alors que la gestion de la pandémie de Covid-19 pèse lourd sur le budget des collectivités, la parlementaire antiboise Alexandra Borchio-Fortimp demande à l’État de compenser les pertes.

«Les collectivités ressortent exténuées. Le budget de la plupart est épuisé», assure la sénatrice (LR) azuréenne. «Les communes et intercommunalités ont affronté cette crise avec dynamisme, ne lésinant pas sur les dépenses afin de satisfaire aux besoins nécessaires exprimés par leurs administrés, a détaillé Alexandra Borchio-Fortimp, mardi dernier, dans l’hémicycle du Palais du Luxembourg. Cela n’a pas uniquement concerné leurs habitants. Ces aides ont également bénéficié aux soignants, enseignants, commerçants… Et cela depuis le début de la crise. Les dépenses sont estimées par l’association des maires et présidents d’intercommunalités de France à environ 6 milliards d’euros.»

«un plafond d'aide nettement diminué»

Sur le terrain, beaucoup de maires se sentent abandonnés face à ces dépenses supplémentaires qui impactent lourdement les finances de leurs communes. «L’État avait pourtant annoncé le soutien financier des collectivités locales, un plan d’accompagnement qui devait être massif, extrêmement ambitieux et toucher entre 12.000 et 14.000 communes et intercommunalités, rappelle l'élue. Au final, 2.300 à 2.500 communes et une centaine d’EPCI (établissement public de coopération intercommunale : ndlr) sont concernées, avec un plafond nettement diminué».

«ma ville déplore prés de 10 millions d'euros de perte»

Pour illustrer son propos, Alexandra Borchio-Fortimp prend l’exemple d’Antibes, la ville azuréenne qu’elle représente au Sénat. «L’État met en avant l’argument selon lequel les communes ont réalisé des économies dues au ralentissement de certains services, précise-t-elle. C’est vrai, à Antibes, ces économies représentent 1,5 million d’euros. En outre, 2 millions d’euros de dépenses supplémentaires se sont imposées. Malgré les économies, ma ville déplore donc près de 10 millions d’euros de pertes. C’est 5% du budget de la commune, sans compensation».