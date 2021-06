Selon Nicolas Dupont-Aignan, Renaud Muselier et Thierry Mariani sont des «frères siamois»

Le président de Debout La France était à Nice ce vendredi pour présenter la tête de liste régionale du « Rassemblement de la Droite Républicaine », le Vauclusien Noël Chuisano et celle des Alpes-Maritimes, Stéphanie Gibaud. Nicolas Dupont-Aignan en a profité pour dénoncer le climat qui entoure la campagne de ces élections régionales en Paca.

À deux semaines du premier tour, le 20 juin prochain, le président de Debout la France a fait signer à ses candidats une « charte éthique » qu’ils s’engagent à appliquer, en cas victoire dans cette élection. « Si l’argent publique n’est pas bien employé, ce n’est pas seulement parce qu’il y a de la légèreté, a estimé Nicolas Dupont-Aignan. C’est aussi parce qu’il y a beaucoup de corruption. Nous sommes convaincus que cette charte est très importante car le diable se niche dans les détails ».

Le député de l’Essonne a également dénoncé le climat « délétère » qui entoure la campagne de ces élections régionales en Paca, marquée par le psychodrame chez Les Républicains (né de l’alliance entre le président sortant avec la majorité présidentielle) et les attaques à répétition entre Renaud Muselier soutenu par LR et le candidat RN Thierry Mariani, qui fait la course en tête dans les sondages.

« que l'on se s'étonne pas si l'absention grimpe encore »

« Une fois de plus, on joue le second tour avant le premier, a déploré Nicolas Dupont-Aignan. Ce faisant, on restreint encore un peu le choix politique et on dégoute encore un peu plus les Français de la politique. Le seul argument de Mariani, c’est de dire qu’il faut battre Muselier et le seul argument de Muselier est de dire : « danger Mariani ». En fait, ce sont les deux mêmes, puisqu’ils étaient ensemble. Ce sont des frères siamois ».

« Cela donne une image déplorable de cette élection, renchérit la tête de liste régionale du « Rassemblement de la Droite Républicaine », le Vauclusien Noël Chuisano. C’est mépriser les électeurs. Que l’on ne s’étonne pas si l’abstention grimpe encore ».

Selon un récent sondage Ifop Fiducial, la liste est créditée de 4% mais le président de Debout La France pense qu’elle pourra atteindre la barre des 10%, synonyme de qualification pour le second tour, le 27 juin prochain.