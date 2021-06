Alpes-Maritimes : les policiers réclament davantage de protection des commissariats

Les forces de l’ordre, qui sont devenues les cibles potentielles de jihadistes partout en France, réclament un renforcement de la sécurité des bâtiments qui les abritent.

À Nice, ville frappée par le terrorisme le 14 juillet 2016 et le 29 octobre 2020, la question de la sûreté des postes de police est prise très au sérieux par les fonctionnaires qui craignent une recrudescence des passages à l’acte. «Nous savons qu’il existe des phénomènes de mimétisme et que la menace est à son plus haut niveau, explique Emanuel Cravello, délégué national d’Alliance Police Nationale. Actuellement, le risque terroriste est présent à l’esprit de beaucoup de collègues.»

«Les policiers doivent pouvoir se protéger de l’extérieur, comme n'importe quelle administration», insiste Karine Jouglas, la responsable du syndicat dans les Alpes-Maritimes.

«10 millions d’euros pour la sécurité des postes de police»

Après l’attentat au couteau qui a coûté la vie le 23 avril dernier à Stéphanie Monfermé, une fonctionnaire administrative à Rambouillet, les représentants des forces de l’ordre demandent l’installation d’équipements spécifiques comme des barrières hautes, des caméras de vidéosurveillance, des bornes anti- véhicule bélier ou encore des SAS à l’entrée des commissariats.

«Quelques jours après le drame de Rambouillet, le Premier ministre a annoncé une enveloppe de 10 millions d’euros pour renforcer la sécurité des postes de police, précise Emmanuel Cravello. Mais cette question doit faire l’objet d’une inscription au programme annuel de prévention. Nos collègues méritent une sécurité sans faille.»