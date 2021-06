Fake news sur le Covid : la députée Martine Wonner visée par une plainte d'un collectif de médecins

Depuis plus d'un an, Martine Wonner s'est régulièrement élevée contre la politique sanitaire du gouvernement, s'insurgeant contre le port du masque, l'application TousAntiCovid, ou encore la vaccination. Ainsi, le collectif de médecins No#FakeMed a saisi l'Ordre des médecins à l'encontre de cette psychiatre et députée.

Ces derniers jugent que l'élue rhinoise relaie régulièrement de fausses allégations autour du Covid.

«Choqué par le flot continu et répété de contre-vérités émanant du Docteur M. Wonner, le bureau du collectif (...) a décidé de déposer plainte auprès de l’Ordre des Médecins», a annoncé le collectif dans un communiqué mercredi.

«Elle s'exprime en tant que médecin et ça nous pose un gros problème parce que ça donne un certain crédit à son discours qui (...) ne suit pas du tout les données acquises de la science» et «elle utilise sa place de parlementaire pour s'offrir une tribune en s'exprimant devant l'Assemblée», a expliqué à l'AFP le président du Collectif, Cyril Vidal.

Contacté, le Conseil national de l'Ordre n'a pas souhaité faire de commentaire.

Une mise en garde du Conseil national de l'Ordre

«Ce qui nous a particulièrement choqués, c'est la mise à disposition du grand public et des professionnels de santé d'un protocole de soins qui ne s'appuyait sur aucune donnée scientifique - (comme) des huiles essentielles qui permettraient de prévenir le Covid - et qui donc risquait de détourner (le public) des soins», a-t-il poursuivi.

L'Ordre des médecins avait mis en garde en février contre ce protocole scientifiquement infondé, dont Martine Wonner a fait la promotion à plusieurs reprises.

Récemment, à Marseille, elle a accusé les soignants ayant administré le médicament Rivotril (utilisé dans les soins palliatifs) de «crime contre l'Humanité» .

En avril, en Bretagne, elle s'en est prise aux vaccins à ARN messager (comme le Pfizer et le Moderna) affirmant, contre toute évidence, que «seul (...) le vaccin chinois fonctionne».

En octobre 2020, Martine Wonner avait aussi affirmé lors d'une intervention à l'Assemblée que les masques ne «serv(a)ient à rien».

Députée du Bas-Rhin, Mme Wonner a été exclue du groupe LREM en mai 2020 pour son vote contre la stratégie de déconfinement du gouvernement.