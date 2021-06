Nice : des féministes défilent contre les violences visant les migrantes

Environ 5.000 personnes, majoritairement des femmes, ont battu le pavé, ce samedi 5 juin dans le centre-ville de Nice afin de dénoncer les viols et les crimes dont sont victimes les migrantes.

Cerfs-volants, vélos et écriture inclusive. Dans le bruyant cortège, on dénonçait les violences faites à ces femmes dans leur pays d’origine.

« Souvent, elles fuient les mariages forcés, l’excision et tous les autres sévices, expliquait Martine, une militante venue spécialement de Marseille. Il y a aussi beaucoup de lesbiennes qui subissent discriminations et violences ». « Lors de leur parcours migratoire, la plupart sont violées, ajoutait Nadia. Il arrive souvent qu’elles tombent aux mains de réseaux proxénètes. À Marseille, on estime que 90% des prostituées sont des migrantes qui sont forcées à le faire».

La mobilisation était organisée sous l’impulsion de l’universitaire et écrivaine turque exilée en France Pinar Selek.

« Les hommes ont inventé les frontières et les guerres »

Présentée comme une manifestation d’ampleur européenne, « Toutes aux Frontières » n’a finalement attiré presque que des Françaises. Les organisateurs mettent en avant les restrictions sanitaires qui pèsent sur les voyageurs pour le justifier mais certaines militaient pour « abattre les frontières ».

« C’est pour cela que nous avons fabriqué des cerfs-volants, expliquait Sandra. Il s’agit d’un symbole de liberté. Il est temps d’en finir avec l’ordre patriarcal. Nous ne sommes dirigées presque que par des hommes, et cela depuis toujours. Ce sont eux qui ont inventé les frontières et les guerres. Nous allons changer cet état de fait. Nous sommes suffisamment fortes pour ça ».

En marge de la manifestation, encadrée par de nombreux policiers, des affrontements ont brièvement opposé des membres du cortège à des militants anti-migrants, sur la place Massena. Les forces de l'ordre ont rapidement ramené le calme.